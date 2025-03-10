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摩根大通亞洲：發布AI新模型 騰訊購14024

【明報專訊】騰訊（0700）人工智能領域發展又有新動向，旗下混元發布圖生視頻模型並對外開源。股價上周五曾創3年新高，但隨後高位整固，收市倒跌終止4連升。觀察北水資金流向，騰訊上周四錄得約6億元淨流出，為港股通十大活躍個股錄第二多資金淨流出。如看好後市走勢可留意騰訊購（14024），行使價736元，實際槓桿6.7倍，2025年8月20日到期；或可參考騰訊牛（60175），收回價490元，實際槓桿8.7倍，2026年1月9日到期；相反看淡可留意騰訊沽（13910），行使價417.77元，實際槓桿7.2倍，2025年8月19日到期。或可注意騰訊熊 54619，收回價570港元，實際槓桿17.9倍，2027年08月13日到期。

歐元兌港元挑戰8.4算，如投資者認為歐元仍有上行空間可留意歐港購（10490），行使價8.6港元，實際槓桿19.3倍，2025年6月30日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]