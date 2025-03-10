陳永傑：預算案後細價樓看俏

【明報專訊】新一份《財政預算案》亮點之一，是將樓價400萬元或以下物業，印花稅只收取100元。對上一次擴闊細價樓印花稅稅階，是2023年2月《預算案》宣布將徵收100元印花稅的物業價值上限由200萬元提高至300萬元，即時刺激300萬元以下單位交投量倍增，由2022年僅1553宗，升至2024年的4615宗，兩年急升兩倍，兼創10年新高。財爺解釋，目的是協助購買細價樓的市民，減輕負擔，並預計可惠及約15%、即約1萬宗物業成交可受惠。政府消息解釋，是經檢視整體財政狀况，冀激活樓市交投量。
印花稅是市民置業成本之一。措施推出前，400萬元物業的印花稅佔樓價1.5%，涉及6萬元，新招實施後，只須付100元，即慳5.99萬元或99.8%，變相買細價樓送印花稅，有助提高市民入市意欲。供平過租情况持續，亦會有愈來愈多租客選擇「租轉買」。對投資者吸引力亦有數得計，一個400萬元市區租盤，假設月租約1萬元，受惠政府變相送印花稅下，所節省近6萬元稅款，差不多是半年租金。
中原地產數據顯示，2024年本港樓市買賣交易有逾兩成來自樓價400萬元以下的細單位成交，涉逾1萬宗，當中超過9300宗來自二手市場。從數字可見，今次放寬100元印花稅樓價上限，對二手幫助較大，尤其是居屋等資助房屋。
「100元印花稅」推出後，部分資金流向細價樓，二手業主亦趁機放售單位，本公司400萬元以下網上放盤較《預算案》公布前多出兩成。發展商亦看準機會，短期內將集中力量推售庫存最多的細價新盤，鬥搶客源及購買力。
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