moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳永傑：預算案後細價樓看俏

標籤：陳永傑

【明報專訊】新一份《財政預算案》亮點之一，是將樓價400萬元或以下物業，印花稅只收取100元。對上一次擴闊細價樓印花稅稅階，是2023年2月《預算案》宣布將徵收100元印花稅的物業價值上限由200萬元提高至300萬元，即時刺激300萬元以下單位交投量倍增，由2022年僅1553宗，升至2024年的4615宗，兩年急升兩倍，兼創10年新高。財爺解釋，目的是協助購買細價樓的市民，減輕負擔，並預計可惠及約15%、即約1萬宗物業成交可受惠。政府消息解釋，是經檢視整體財政狀况，冀激活樓市交投量。

印花稅是市民置業成本之一。措施推出前，400萬元物業的印花稅佔樓價1.5%，涉及6萬元，新招實施後，只須付100元，即慳5.99萬元或99.8%，變相買細價樓送印花稅，有助提高市民入市意欲。供平過租情况持續，亦會有愈來愈多租客選擇「租轉買」。對投資者吸引力亦有數得計，一個400萬元市區租盤，假設月租約1萬元，受惠政府變相送印花稅下，所節省近6萬元稅款，差不多是半年租金。

中原地產數據顯示，2024年本港樓市買賣交易有逾兩成來自樓價400萬元以下的細單位成交，涉逾1萬宗，當中超過9300宗來自二手市場。從數字可見，今次放寬100元印花稅樓價上限，對二手幫助較大，尤其是居屋等資助房屋。

「100元印花稅」推出後，部分資金流向細價樓，二手業主亦趁機放售單位，本公司400萬元以下網上放盤較《預算案》公布前多出兩成。發展商亦看準機會，短期內將集中力量推售庫存最多的細價新盤，鬥搶客源及購買力。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]