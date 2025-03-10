陳永傑：預算案後細價樓看俏

印花稅是市民置業成本之一。措施推出前，400萬元物業的印花稅佔樓價1.5%，涉及6萬元，新招實施後，只須付100元，即慳5.99萬元或99.8%，變相買細價樓送印花稅，有助提高市民入市意欲。供平過租情况持續，亦會有愈來愈多租客選擇「租轉買」。對投資者吸引力亦有數得計，一個400萬元市區租盤，假設月租約1萬元，受惠政府變相送印花稅下，所節省近6萬元稅款，差不多是半年租金。

中原地產數據顯示，2024年本港樓市買賣交易有逾兩成來自樓價400萬元以下的細單位成交，涉逾1萬宗，當中超過9300宗來自二手市場。從數字可見，今次放寬100元印花稅樓價上限，對二手幫助較大，尤其是居屋等資助房屋。

「100元印花稅」推出後，部分資金流向細價樓，二手業主亦趁機放售單位，本公司400萬元以下網上放盤較《預算案》公布前多出兩成。發展商亦看準機會，短期內將集中力量推售庫存最多的細價新盤，鬥搶客源及購買力。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]