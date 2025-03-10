廖偉強：樓市小陽春如箭在弦

事實上，中國民企數量多不勝數，中央大派定心丸，相信內地營商環境會有所改變，發展速度亦會更高，而民企高速發展亦同樣支持中國在經濟困難中找到突破點。內地大力支持民企，具體措施未到但股市已率先走在前端，近期港股強勁，短短兩周已飈升數千點，目前更衝破24,000點。股市拾級而上，實體經濟中的其他產業也可受惠，尤其是零售市場。皆因股民獲利後，消費意欲也會提高。餐飲業因此受惠，近期有不少餐廳客量明顯爆升；而一些服裝及奢侈品等零售業務，生意額或有所改善。

股市已先知先覺受帶動，那麼資金會逐步流向地產市場嗎？筆者相信，隨着股市及消費市場向好，絕對可為樓市帶來複式效應；加上新《財政預算案》將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，這項利好措施看似是「小恩小惠」，但若以市場成交價位來估算，就會發現其中增加了約15%置業者受惠，換言之是對細價樓有頗大利好作用的措施，相信可吸引更多上車客及收租客入市，帶動這類成交宗數增加，同時間，其連鎖效應亦可幫助啟動換樓鏈。在複式效應下，將可刺激多個價位的物業交投量。筆者相信種種利好因素下，3月樓市小陽春已「箭在弦上」。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]