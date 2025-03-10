布少明：「細碼」單位帶起升浪

【明報專訊】自從新一份《財政預算案》推出「100元印花稅」新政以來，配合近期股市「牛氣冲天」，樓市隨即迎來一股「暖流」。上車客源成為發展商的「兵家必爭之地」，各大發展商亦趁勢催谷細價新盤銷售，市場氣氛明顯升溫。根據美聯物業研究中心綜合一手住宅物業銷售資訊網資料及市場消息，財政預算案發表後一周（2月26日至3月4日），全港一手成交量共錄627宗，按周升近20%，創約4個月單周新高。筆者相信，發展商會把握機會積極推盤，刺激交投氣氛，預期3月份一手交投挑戰2500宗水平，屆時將創出5個月新高。
一手市場大收旺場，反觀二手市場相對淡靜，但是已初見回暖苗頭。綜合美聯分行資料顯示，全港35個大型屋苑過去一周（2月24日至3月2日）合共錄68宗成交，按周輕微減少1宗或約1.4%，亦為16周次高。
事實上，目前樓市正受到多重利好驅動。首先，「100元印花稅」措施有助提振細價樓及居屋市場，尤其近期新盤中細價物業銷情反應理想。二手市場方面，400萬元或以下成交表現不俗，相信沽出該單位的業主將「分流」至租務市場或二手市場再入市，有助啟動換樓鏈，為二手市場帶來「生氣」。與此同時，全國「兩會」公開表態「穩住樓市股市」，市場憧憬將推出更多支持樓市及經濟的措施，為樓股注入信心。再者，近期港股整體成交量節節上升，更攀上逾3年高位，股市暢旺帶動財富效應，為樓市帶來正面的入市氛圍。
總括而言，樓市自2022年起連跌3年，樓價由高位累跌約三成，已調整至合理水平。個人預期，短期內購買力將持續釋放，帶動交投回升，樓市有望迎來新一輪「陽春升浪」。
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