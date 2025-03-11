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港股跌447點 北水296億淨買破紀錄 高盛：中資股估值近合理目標 料牛市升勢放緩

標籤：經濟

【明報專訊】內地再現通縮，人民幣走弱，加上兩會撐經濟、股市及樓市的好消息初步盡出，港股連續第二日下跌，午後恒指曾挫近600點，失守二萬四關，重磅科網全線回吐2%至4%以上。大市成交減少，但仍連續第三日高於3000億元。北水就趁低大手吸納，全日淨流入近300億元創新高。

明報記者

恒指低開115點，開市後一度轉升61點，高見24,292點，但隨後沽盤湧現，午後最多跌598點，低見23,632點，收市跌447點，報23,783點。港股連跌兩日，累計跌586點。國指下滑2.1%，報8725點；科指曾最多跌3.6%，是2月28日後最大跌幅，失守6000點大關，全日挫2.5%，收報5885點。

重磅科網受壓 美團京東跌逾4%

大市成交減少21%至3018億元。北水連續兩日流入增加，昨日更大增1.4倍至淨流入296億元，創紀錄新高。北水大手「撈底」，淨買入盈富基金（2800）達104億元，其次是恒生中國企業（2828），金額達55.3億元。

ATMXJ全線回吐，美團（3690）、京東（9618）跌逾4%；阿里（9988）、騰訊（0700）跌逾3%；小米（1810）跌逾2%。只有成功連環發債抽水的百度（9888）逆市升逾1%。日前新上市的蜜雪冰城 （2097） 逆市再升逾一成，創上市後新高。

高盛發表報告指出，中資股今年創歷來最佳開局，但隨着指數估值已接近該行的合理市盈率目標12倍，而且多個正面的國內催化劑已經反映，預期牛市升勢會放緩；隨着未來數周中美政策及地緣政治議程再次活躍下，獲利回吐的壓力將出現。報告統計，49%追蹤MSCI全球指數的全球互惠基金目前並未持有中資股，37%平均「低配」中資股約330點子，預期全球互惠基金對中資股的配置每增加1個百分點，將帶動約80億美元的淨買入，而在其他條件不變下，對中資股的中性配置，可為市場帶來約300億美元的額外資金。

高盛維持A股及H股「增持」評級，重申MSCI中國指數及滬深300指數，12個月目標價分別為85點及4700點，現水平有近12%及20%潛在升幅。報告又指美國和中國科技股之間的估值溢價已從年初的152%收窄至目前的71%。

分析：或下試23000 勿急買貨

摩根士丹利報告就指出，雖然美國上調中國關稅，但相信不會破壞市場動能，仍對離岸中資股保持樂觀，指有助於降低MSCI中國股票風險溢價的結構性因素仍在改善。獨立股評人郭思治表示，恒指從上周二（3月4日）的低位22,547點，到上周五（7日）高位24,669點，短短4日已上升2122點，加上市場憧憬的兩會已完結，熱情過後，港股要調整很正常，預期今次調整會較深、需時亦較長，如今日恒指再現反覆、失守10天線，或下試23,000點，投資者不要急於買貨。