重複抽新股營造熱捧假象 誘散戶落疊

有券商曾將相關客戶列黑名單

早前市場便傳聞一隻上市首日即急跌的新股，招股初期反應麻麻，但其後突然有多條「頂頭槌」（公開發售部分最高認購額）大飛湧現，部分散戶見有多名大戶認購，抱「搭順風車」心態加入認購行列。但「頂頭槌」飛根本不是真正想認購，而是在多家證券行重複申請，最後被取消，但已成功令散戶「落疊」。有券商透露發現相關情况後，當時已將重複認購的客戶列入「黑名單」 。

證券及期貨專業總會會長陳志華亦有聽聞，指港交所（0388）新股電子平台FINI下，部分券商借孖展不收按金，因券商只須預繳公開招股中可獲配發最高股數的金額，毋須為超額認購金額鎖定全數資金，故可承接大量孖展，形成有很多「頂頭槌」大飛，以及「超購王」屢現。不過，上市後股價表現與認購反應未必成正比。

不過，有熟悉新股市場人士指出，近期市况轉好，已較少相關情况；而且證監會近期監察亦很嚴格。證監會行政總裁梁鳳儀早前指出，就先前新股首次公開招股（IPO）時，於公開發售部分錄數千倍超額認購，惟相隔一段時候即「破發」情况，證監會正審視8家券商，檢視券商新股融資政策穩妥性、券商是否做好審查客戶償還能力的工序，以及設定合適的貸款限額，以避免過度融資。她續指出，現時新股超額認購「含金量」不如以往，籲投資者不要認為高倍數超購新股「一定會升」，並要留意新股的實際需求，是否如超額認購倍數所示相稱。

投行：現制度稍欠彈性

另外，FINI推出雖加快上市時間，但有投行指出，招股期間，證監會不時會因應監管需要，要求提供大手認購等資料，保薦人以往較易處理，但現時制度稍欠彈性，需按每一步驟進行，難中途剔出某些認購。

他們又指出，FINI透明度有改善空間。FINI現時的配發結果公告，未如以往般披露重複申請宗數。新制下亦未能在招股期間知悉申請數目，要待配發結果公告後才知悉申請數目，而這些資訊發行人及保薦人等是想在招股期間知悉。