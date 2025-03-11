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滿幫擬港第二上市 對冲美營運風險

【明報專訊】被稱為內地「貨車版Uber」滿幫（美：YMM）首席財務官蔡翀，接受路透社訪問時表示，因應香港投資者情緒轉好，以及中美關係升溫之下，需要對冲於美國營運的風險，滿幫將積極地重新審視（actively re-examine）赴港第二上市的計劃，公司擬至少以10億美元（約78億港元）的市值於港第二上市，可能最早於明年或後年掛牌，但稱目前上市計劃仍未敲定。據彭博數據顯示，滿幫目前於美國的市值約為137億美元。

報道稱，滿幫曾打算於2022年於香港第二上市，惟當時因對於美國上市的內地企業審查更為嚴謹而最終告吹；蔡翀指出，現時考慮於港上市時的最大考量因素，為對冲於美國營運的風險，包括美國總統特朗普再次上場所帶來的政治風險，除此之外，近期香港股票市場的估值及流動性改善，則為較為次要的考量因素。

赤峰黃金首日無升跌

報道提到，滿幫投資者包括軟銀旗下的願景基金，以及騰訊（0700）等。另蔡翀亦稱，公司於上季錄得大量資金流入，主要股東如挪威央行投資管理、貝萊德及富達均有所增持。

彭博亦引述消息報道，內地豬肉生產商牧原股份（深：002714）亦擬來港掛牌，集資10億美元；此外，昨日首掛的新股表現一般，內地黃金生產商赤峰黃金（6693）無升跌，收報13.72元，另本港第二宗完成併購交易（De-SPAC）上市公司找鋼集團（6676）略升0.2%，報10.02元。

明報記者

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