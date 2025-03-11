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貿發局研究調查：港產品東盟市場具優勢

標籤：經濟

【明報專訊】香港貿易發展局完成全新「東盟電商機遇：消費行為與香港產品定位」研究。結果顯示，香港產品在東盟市場具有優勢，可借助新一份《財政預算案》中有關推動電子商貿發展的政策，協助香港中小企業開拓商機。

政府電貿政策可助中小企拓商機

研究面向東盟6國（印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南）網購市場，於2024年6月至7月通過網上調查訪問了1846名消費者，受訪者年齡一般介乎18至60歲。約七成受訪者表示，過去12個月至少網購過一件來自香港的產品。其中，電子產品化妝護理產品最受歡迎。研究發現，新加坡、泰國及馬來西亞網購人士在香港產品的平均消費額最高，以電子產品為例，單次網購平均支出分別為371美元及276美元。6個東盟市場中，以泰國消費者最為追捧香港電商產品，有81％的受訪者在過去12個月網購香港產品，其次是印尼（73％）及菲律賓（69％）。年齡分佈方面，30至49歲網購者平均消費最高。

貿發局研究總監范婉兒表示，這是首個聚焦東盟消費者網購香港產品的行為研究，香港中小企可特別留意泰國和印尼市場。產品類別方面，電子消費品最具吸引力，這對香港電子消費品企業來說無疑是一大喜訊。

范又指出，貿發局下周三舉辦的MarketingPulse（亞洲品牌及營銷論壇）及eTailingPulse（亞洲電子商貿論）將設有近30場討論環節，邀請了全球逾65名不同界別菁英，分享他們在東盟電子商務市場中成功經驗的見解。