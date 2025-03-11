moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

九置全年少賺81% 吳天海：市道暫難改善

【明報專訊】九龍倉置業（1997）去年收入按年減少3％至129.12億元，純利下降81.3％至8.91億元。若撇除投資物業重估減值淨額，核心純利則升2.1％至61.39億元，每股基本盈利0.29元，派第二次中期息每股0.6元，按年下降1.6％，全年股息合計1.24元，跌3.1％。集團主席吳天海認為，首兩個月商場、寫字樓租金與續租情况與去年相若，仍然呈下降趨勢：「我哋目前未有足夠信心覺得上半年可以有改善。」

明報記者 黃志偉

作為集團旗艦商場，海港城（包括酒店）去年總收入按年增加2％至90.96億元，營業盈利略增0.4％至72.04億元，分別佔集團收入及營業盈利的70％及74％。其中，商場及寫字樓出租率分別達94％及90％。然而，時代廣場收入按年下降6％至17億元，營業盈利亦跌6％，而商場及寫字樓出租率分別是93％及90％。

海港城收入增 時代廣場跌

吳天海指出，過去幾年疫情導致租戶縮減業務規模，甚至退出香港市場；若他們不再收縮轉向穩定，甚至擴張或有海外新品牌進駐，才是比較樂觀的信號。「由今年至現在，未見到租客踴躍度有特別變化，暫時租客仲未話要擴充營業，或者急於要增加面積或其他方面。當我們見到租客郁（有行動）嘅時候，就可能會畀我哋多啲信心。」

對於香港零售市道何時見底，他直言：「大家都預期咗好耐，但仲未發生。」、「如果樓市翻生，我相信好多人都開心返。」他又認為，即使兩會釋出利好消息，但市場反應並非「立竿見影」，預計第二季業務表現最多持平，只有當實體市場出現更明顯回暖，下半年才可能較上半年好轉。

面對未來市場將有更多寫字樓新供應，吳天海表示，集團將提升旗下物業競爭力，包括翻新硬件設施，以解決部分物業年齡較高的問題。此外，軟件方面也將提升服務體驗，讓租戶「賓至如歸」。他強調，租金將隨市場走勢調整，「過去一年出租率有所提高，會繼續做。」

他重申，集團的派息政策沿用過去做法，即為每年香港收租物業及酒店基礎盈利（撇除重估增值或減值）的65％。他強調上市至今該政策未有改變，派息高低取決於香港商業及收租物業的表現，「今年派息較去年低，正正反映香港商業物業、收租物業及酒店的經營狀况較一年前差咗少少。」同時，集團去年底負債比例降至17.8％，他稱未來會繼續去槓桿化。