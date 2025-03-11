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特朗普稱4買家 洽購TikTok

【明報專訊】美國總統特朗普周日表示，他正與4組不同的潛在買家，就出售TikTok美國業務談判，相信交易可能「快將」達成。他未有透露潛在買家身分，或自己的傾向，僅表示「很多人都想要它」，而「4組買家都很好」。字節跳動旗下TikTok須於4月5日期限前，就出售美國業務達成協議，否則根據美國國會去年4月對TikTok通過的「不賣就禁」法令，禁止TikTok在美國營運。

稱交易快將達成

「不賣就禁」法令原定今年1月19日生效。特朗普認為，美國應取得TikTok一半股權，因此在1月20日就任總統後，簽署行政命令，將TikTok禁令延後75天執行，讓其政府可介入針對TikTok的出售。特朗普上周表示，若到4月仍未達成交易協議，可能會再次延長最後期限，但他認為下月有望達成協議。美國是TikTok迄今最重要的海外市場，美國TikTok業務去年估值達500億美元。軟銀集團等主要投資者對字節跳動的估值已超過4000億美元。

中方未表態支持出售

字節跳動並未表達對出售美國業務的興趣，而任何潛在的業務出售須獲中國政府批准，中方迄今並未表態支持出售。根據彭博社此前的消息，Reddit聯合創辦人Alexis Ohanian已加入由房地產大亨Frank McCourt牽頭的競購TikTok財團。

另一潛在買家可能是科技企業家Jesse Tinsley與YouTube網紅MrBeast等合組的財團。AI初創公司Perplexity此前也曾向TikTok提出合併建議。

（綜合報道）

[國際金融]