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Tesla歐中銷量挫 內地跌近半

【明報專訊】全球首富馬斯克參與政治後，其旗下特斯拉（Tesla）（美：TSLA）在歐洲等市場銷量急跌。與此同時，面對中國電動車品牌的競爭，Tesla在其第二大市場中國的銷量正在倒退。

受惠於中國政府持續實施的汽車以舊換新計劃，中國2月電動汽車市場依然表現突出。中國汽車流通協會乘用車市場資訊聯席分會（簡稱：乘聯分會）周一表示，2月新能源乘用車批發銷量（包含中國市場銷售及出口數據）達到83萬輛，按年增幅接近八成。不過特斯拉中國2月的批發銷量為30,688輛，較去年2月同期的60,365輛，下跌49.2%。

面對中國電動車品牌競爭

面對關稅威脅，乘聯分會的數據顯示，特斯拉中國在2月出口3911輛電動車，較去年2月的30,224輛，按年大跌87%，也遠不及今年1月的29,535輛。根據乘聯分會披露的批發銷量及出口量計算，2月特斯拉在國內市場的銷量為26,777輛，不及去年2月份的30,141輛，也低於今年1月的33,703輛。特斯拉股價昨早段挫9%，低見237.6美元。

乘聯分會表示，特斯拉出口和銷量下降可能由於政治因素，以及這家車廠將交付新款Model Y車型。有市場分析認為，Model Y在特斯拉中國的批發銷量佔較高的比重，但為了推出新款Model Y，特斯拉中國可能清空了老款Model Y的庫存，而新款又在2月底才開始交付，從而抑制了這款暢銷車型的銷量。

（綜合報道）

[國際金融]