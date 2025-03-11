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黃雯怡：紫金受惠避險升溫 上望18元

【明報專訊】特朗普關稅政策反覆，令美國經濟前景不確定大增，美股近期受壓，市場關注本周三四公布美國CPI、PPI數據。中國方面，兩會閉幕在即，政策憧憬告一段落，部分資金料獲利離場。周末公布的2月CPI遜預期，按年降0.7%，為13個月來首度轉跌，顯示面臨通縮壓力。恒指自1月低位至上周五累升三成，欠缺進一步利好消息推動下，短線有回吐空間，料在23,000至24,500點之間整固。

由於美國經濟及政策不確定，美元轉弱，有色金屬股走強。紫金礦業（2899）為有色金屬行業龍頭，此前發布盈喜，預期2024年度純利約320 億元（人民幣，下同），按年增51.5%，扣除非經常性損益的淨利潤314億元，按年升45.3%。盈利增加主要由於金屬礦產品量價齊升，成本上升勢頭得到有效遏制。公司同時發布2025年礦產產量計劃，包括銅115萬噸（2024年度107萬噸）、黃金85噸（2024年度73噸），鋅（鉛）44萬噸（2024年度45萬噸）等。

紫金今年1月公布收購藏格礦業（深：000408）的3.92億股股份，對應股權比例為24.82%。透過是次收購，將顯著提升集團主營金屬品種銅、鋰資源儲備，並新增國家緊缺戰略礦產鉀資源儲備。另外，藏格礦業持有西藏巨龍銅礦30.78%權益，透過是次收購實現紫金對巨龍銅礦絕對控股。

紫金礦產組合多元，既受惠於避險需求推動的金價上漲，也受惠於美國將對銅加徵關稅，銅價飈升。股價自2月底低位14.54元回升，可於16元以下買入，暫上望18元，跌破14.5元止蝕。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]