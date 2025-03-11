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梁天卓：「移英港人生育率增」是否假理論？

【明報專訊】早前在YouTube上看到一位移英港人KOL分享一個有趣的「觀察」。他引用新聞指出根據英國官方數據，去年移居英格蘭和威爾斯的香港人共誕下2129名嬰兒，並提出了一個頗為新鮮的解釋──所謂的「新移民理論」，認為移居到新環境的新移民會更加渴望建立家庭，從而提高生育意願。這種說法頗為引人入勝，也引起了不少港人的共鳴。然而，這種觀點是否能經得起數據的檢驗呢？

生育率與本地無明顯差異

我的一位朋友近日在facebook上對這個問題作出了深入分析。他翻閱了英國國家統計局的數據後指出，從2019年到2023年間，移居英格蘭和威爾斯的香港人群體的生育率（general birth rate）大約為3.15%。假如考慮到部分家庭可能只有母親一方移居英國，這個數字只會更低。與此同時，香港政府統計處的數據顯示，香港近年來的生育率一直維持在3.15%至3.64%的區間內。換句話說，香港移民群體在英國的生育情况與他們在香港本地並無明顯差異。

因此，這位KOL所提及的所謂因為政治原因移民，從而提高生育率的現象，從數據上來看並未獲得充分支持。當然，個別家庭確實可能因重新開始生活而選擇多生孩子，但目前統計數據顯示，這並非普遍現象。

這位KOL的理論看似高深，但在冷靜分析後卻顯得相當尷尬。他花了大量篇幅介紹的「新移民理論」，看起來更像是為不存在的「事實」找藉口。如果下次他再想「科學」解釋某些現象，或許先核對一下數據比較靠譜，不然可能只會再一次陷入「偽理論」的笑話之中。

維克森林大學經濟系副教授 facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]