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Keeta受惠Deliveroo撤港 大行唱好美團

標籤：經濟

【明報專訊】戶戶送（Deliveroo）於本周一宣布下月7日撤出香港市場，未來本港外賣平台數目將再次變為兩家。與foodpanda分庭抗禮的Keeta、其母企美團（3690）獲大行唱好，普遍認為Keeta會憑藉積極的營銷策略在香港外賣市場獲得更多市場份額。美團股價昨日收市跌3.3元或1.89%，報171.6元，成交80.5億元。

花旗料與foodpanda差距收窄

花旗表示，Keeta在本港運營不足兩年時間，主要競爭者之一的戶戶送即決定退出香港市場，較該行預期的時間為早。

花旗又相信，未來戶戶送的市場份額將被Keeta及foodpanda瓜分，而Keeta可能取得更多市場份額以收窄與foodpanda的差距，預計未來數月內兩平台的市場佔有率將形成勢均力敵的「五五分」格局。該行又認為，Keeta近期推出的優惠券套餐有助公司改善營運資金，刺激訂單頻率提升及提升用戶忠誠度，而Keeta在香港成功的營銷策略也有望複製到新拓展的中東市場。對美團維持「買入」評級，目標價200元。

富瑞指出，Keeta自2023年5月拓展香港市場後業務迅速擴張，至去年首季外賣訂單份額已達到43%，在香港市場排名第一，GMV則排名第二。相信美團已憑藉強大的業務營運能力，以及對消費者喜好的了解，在香港複製其成功經驗。該行維持對美團「買入」評級，目標價270元。