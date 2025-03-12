Keeta受惠Deliveroo撤港 大行唱好美團

花旗料與foodpanda差距收窄

花旗表示，Keeta在本港運營不足兩年時間，主要競爭者之一的戶戶送即決定退出香港市場，較該行預期的時間為早。

花旗又相信，未來戶戶送的市場份額將被Keeta及foodpanda瓜分，而Keeta可能取得更多市場份額以收窄與foodpanda的差距，預計未來數月內兩平台的市場佔有率將形成勢均力敵的「五五分」格局。該行又認為，Keeta近期推出的優惠券套餐有助公司改善營運資金，刺激訂單頻率提升及提升用戶忠誠度，而Keeta在香港成功的營銷策略也有望複製到新拓展的中東市場。對美團維持「買入」評級，目標價200元。

富瑞指出，Keeta自2023年5月拓展香港市場後業務迅速擴張，至去年首季外賣訂單份額已達到43%，在香港市場排名第一，GMV則排名第二。相信美團已憑藉強大的業務營運能力，以及對消費者喜好的了解，在香港複製其成功經驗。該行維持對美團「買入」評級，目標價270元。