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怡和中國盈利佔比由37%降至28%

【明報專訊】怡和控股（星：J36）最新的2024年度業績公告指出，隨着去年增持文華東方酒店（星：M04）7.8%、旗下DFI零售（星：D01）簡化業務及聚焦於便利店及健康美容業務，以及置地控股（星：H78）推進資本再循環計劃，預期今年度的業績表現穩定。由於在內地及香港市場面對挑戰，該集團去年在亞洲市場業務盈利佔比達66%，而中國市場佔比由2023年度的37%降至去年度的28%。

基礎溢利減11% 末期息1.65美仙

怡和去年底止年度的基礎溢利按年減少11%至14.71億美元，匯報股東應佔虧損則為4.68億美元，並由盈轉虧。每股末期息1.65美仙。

集團強調，香港及新加坡業務提供穩定基礎及現金流，會着重現有投資組合公司投資，尋求自身的增長，將股息遞增，並在適當時物色新投資及回購。集團另又透露，投資於聯營公司及合資項目涉及金額去年已增至超過53億美元，2023年則為52億美元。

旗下怡和太平洋為首的餐廳業務，包括經營港澳台、越南及緬甸旗下必勝客、肯德基家鄉雞及PHD，去年虧損收窄至800萬美元；代理平治汽車的仁孚香港由盈轉虧，虧損1200萬美元；持股五成的金門建築獲利4800萬美元，按年增6.7%。至於文華東方，旗下由怡東酒店改建成的One Causeway Bay將於下半年落成。