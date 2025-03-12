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裕元去年多賺43% 末期息派0.9元

標籤：經濟

【明報專訊】鞋履製造商裕元工業（0551）昨日公布去年全年業績，純利按年增長42.8%至3.92億美元（約30.5億港元），營業收入按年升3.7%至81.82億美元。毛利率24.4%，按年大致持平，每股盈利24.37美仙。派末期息每股0.9元，全年派息每股1.3元，分別按年增長28.6%及44.4%。

裕元指全球鞋履市場持續常態化，帶動去年集團製造業務的鞋履產品需求大幅提升，鞋履出貨增長強勁，單價跌幅亦逐季收窄。訂單滿載輔以整體產能利用率及生產效率顯著提升，令毛利及經營溢利穩健增長。裕元去年四大市場當中，美國、歐洲及亞洲及其他國家收入按年增長分別為9.5%、11%及11%，唯獨中國市場收入按年跌3.4%。

另外，裕元旗下的寶勝國際（3813）昨日亦公布去年純利微升0.2%至4.91億元（人民幣，下同），營業收入按年減少8%至18.45億元。毛利率按年提升0.5個百分點至34.2%，主要受惠於有效的折扣管控及高效庫存管理，抵消了渠道組合不佳影響。每股基本盈利0.0948元，派發末期息1港仙，按年減16.67%。另宣派特別息1港仙，合共每股派息2港仙。

寶勝純利持平 連特別息派2仙

集團指去年儘管全渠道銷售表現穩健，但零售環境愈趨多變，店舖客流量大跌近三成導致同店銷售明顯下滑，拖累整體銷售表現。期內集團平均庫存周轉期按年減少3天至145天。