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恒指低位反彈逾500點 收市跌1點 花旗：美股評級降至「中性」 籲「增持」中國股票

標籤：經濟

【明報專訊】投資者對美國經濟衰退憂慮加深，觸發隔晚美股急跌。受美股急瀉影響，港股恒指昨早段最多跌逾540點，惟低位見支持，臨近收市更曾倒升，收市僅跌1點。科指更逆市上升，但北水轉淨流出，流出金額是逾兩周最多。花旗發表報告，將美股評級下調至「中性」，並將中國股票評級上調至「增持」。

明報記者

恒指昨裂口低開508點，跌幅曾擴大至545點，低見23,238點，但低位有買盤吸納，臨近尾市更一度倒升最多75點，高見23,858點，收市微跌1點，報23,782點（見圖）；恒指連跌3日，累計跌587點。至於國指升0.4%，收報8755點；科指曾瀉近3%，之後拗腰回升，全日升1.4%，收報5967點。

北水轉淨流出逾40億

大市成交微增至3070億元，連續第四日高於3000億元。但北水轉淨流出40.4億元，終止連續4日流入，淨流出金額是2月20日後最多。前日被北水大手吸納的盈富（2800），昨日是淨賣出最多的股份，金額逾121億元。盈富全日成交額增加4.97%，至404.6億元，創新高。

花旗：兩大信號改變對美股看法

花旗發表報告，將美國股票的評級由「增持」下調至「中性」，認為未來數月美國經濟的增長動力將低於其他地區。花旗自2023年10月以來一直給予美國股票「增持」評級，但最近兩大信號促使該行改變看法，包括標普500指數跌穿200天移動平均線；7隻重磅股中有4隻持續下跌至少5日等。

花旗同時將中國股票的評級從「中性」上調至「增持」，指DeepSeek引證中國科技在西方技術前沿位置，加上中國政府對科技行業的支持，儘管近日中資股有所上漲，但中國科技股估值相對全球同業仍然廉宜。

另外，彭博社報道，全球長線投資者正買入中資股，金額達數十億美元。報道引述知情人士指，在過去一周，長倉投資者如互惠基金等，在港參與了比亞迪（1211）配股、買入至少15億美元比亞迪股票；亦有涉足百度（9888）發行不超過20億美元可交換債券交易，下單數量足以覆蓋整個交易；甚至亦有買入近日新上市的新股蜜雪冰城（2097）

分析：恒指不失二萬二 仍樂觀

獨立股評人熊麗萍表示，雖然美股急跌，但對港股的影響短暫，低位有資金吸納；DeepSeek引發對中港股市價值重估的趨勢未變。不過，港股近期累積升幅不小，恒指跌穿二萬三關不出奇，只要不穿二萬二關，對後市走勢仍樂觀。