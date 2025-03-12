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瑞銀：近月外資有序增持中資股

標籤：瑞銀

【明報專訊】瑞銀全球金融市場部中國主管房東明表示，留意到過去一個多月外資正有序增持中資股，主要為主動管理基金，較多來自印度、韓國等；然而，環球大型基金仍在評估是否進一步加倉。針對近日美股回調，房東明認為，美國市場的資金輪動主要集中在本地股票與債券之間。不過。他提到近年來美國大型科技股的平均估值已翻倍，而中國大型科技股的估值則減半，兩者目前的估值差距約為4倍，但基本面差異並不顯著。

環球大型基金評估加倉否

中國消費領域方面，他認為，隨着養老及社會保障制度進一步完善，消費者的信心有望提升。他提到，今年全國兩會已經披露了相關投入金額及措施，期待內地政策加碼，較為看好與政策相關的消費股，例如手機產業。

另一方面，瑞銀中國科技硬體分析師俞佳表示，分別下調2025年、2026年的中國晶圓製造設備（WFE）支出預測2%及1%，主要反映去年12月美國出口管制的影響。不過，中國部分超大規模雲廠商大幅增加人工智能（AI）資本支出，可能帶來的WFE增量需求抵消相關影響。

降今明年中國晶圓製造設備支出預測

隨着中國多個資本支出專案可見度提高，瑞銀預計今年國內WFE公司的市場份額將加速增長。儘管出口管制會否進一步收緊存在不確定性，但瑞銀的進口數據分析顯示，國內晶圓廠可能已經儲備足夠的關鍵設備庫存，以應對短期產能擴張需求。俞佳補充，去年該行覆蓋的3家WFE公司總收入佔中國WFE總支出的13%至14%，顯示國產替代的空間仍然廣闊。