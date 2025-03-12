moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

晉達資產管理：中國股票估值仍低

【明報專訊】美股周一急挫，昨日恒指跟隨美股低開，不過隨後收復大部分失地，恒生科指更錄升幅，晉達資產管理新興市場公司債券聯席主管蕭光平指出，與美股過往持續上升不同，外資過去3年降低亞洲風險資產，特別是港股的配置，他們在亞洲股債沒有重倉，因此不會出現美股般的強大沽壓。他指現時投資者在港股回調時，會擔心是否未能在低位撈貨，與其他市場投資者擔心會否進一步下跌的想法不同。

MSCI中國指數市帳率市盈率低於長線均值

晉達中國股票投資組合經理馬文暢表示，現時中國股票估值仍低，以MSCI中國指數為代表，截至2月底，市帳率和市盈率分別為1.6倍和11.8倍，均低於長線均值，也較其他新興市場有小幅折讓。她指外資仍然低配中國股票，只要稍為收窄低配幅度，已可為中國股票提供明顯支持。

去年9月以來，內地推出一連串刺激經濟措施，中國股票市場氣氛開始改善，馬文暢指內地和區內投資者已開始進場，惟外資仍處於觀望，她指過去對互聯網、教培、醫療行業的監管引起市場懷疑民企能否繼續增長；地產市場萎縮、通縮對內地經濟造成壓力，關稅等地緣政治因素均影響市場氣氛。不過市場對中國股票的看法正上調，改變投資者氣氛是漸進的過程，他們已經見到更多證明內地持續推動支持經濟政策，進一步增加外資信心。

內地人工智能公司DeepSeek推出低成本模型，春節後提振港股科技股走勢，蕭光平表示，雖然目前外資結構性地增加港股資產配置為時尚早，不過DeepSeek的出現反映內地企業即使並非技術最領先，但通過更好的執行和規模效應，亦可建立強大的業務來搶佔市場。馬文暢認為，內地研發開支佔GDP的比例追上不少已發展國家，相信DeepSeek的成功不會是孤例。