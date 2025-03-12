財政部擬發1670億人幣2年期債

周五投標 有紀錄以來最大規模

內地債券發行增加推高債息，昨日2年期中國國債孳息率報1.618厘，上升5.73%，債息自1月初自1.02厘水平持續回升，見去年10月以來最高水平，長年期國債亦價跌息升，30年國債孳息率昨升2.77%至2.056厘，自去年12月以來再次升至2厘以上水平。彭博社引述市場人士指，拋售國債主力為公募基金，因為中國股票表現向好，改變投資者股債配置，債券基金錄得兩周以來最大贖回。

在岸人幣昨見3個半月高位

此外，外電引述消息稱，美國總統特朗普與國家主席習近平正就於今年6月會面進行前期磋商，增加市場緩解關稅風險的期望，加上特朗普不排除美國可能經濟衰退，加速資金流出美股帶動美元走弱，支持昨日人民幣走強。人民銀行公布，人民幣中間價昨報7.1741，下跌8點子（1元等於1萬點子），不過在岸價高開升穿7.25水平，下午進一步最高至7.226，見3個半月高位。截至晚上9時報7.2336，上升255點子，離岸人民幣報7.234，升292點子。