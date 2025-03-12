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陽光房地產全年分派收入跌2%

【明報專訊】陽光房地產（0435）公布2024年底止18個月業績，期內錄得稅後單位持有人應佔虧損1.73億元，可分派收入近5億元，每單位末期分派9.3仙。若純按年底止全年比較，可分派收入為3.37億元，按年下跌2.06%。

該集團指出，截至去年底，整體物業租用率為91.3%，比2023年6月底的93.3%，下跌兩個百分點。寫字樓及零售物業組合的相應租用率分別為92%和90.1%，較一年半前下跌1.1個百分點及2.4個百分點。期內寫字樓的續租率為65%，較一年半前低9個百分點，零售物業方面則持平，企穩於79%水平。

CEO：零售續租較審慎 涉結構轉變

旗艦寫字樓物業大新金融中心的租用率改善至92.2%，但是續租租金負增長8.2%。上水中心購物商場的續租租金則錄得4.2%正增長，續租率達77%。期內陽光房地產以2000萬元出售新都城商場一期若干車位，平均收益率為3.5%。執行董事兼行政總裁吳兆基表示，他們在處理續租時，對零售會審慎多一點，因為涉及結構轉變，因此對食肆及健康食品租務審慎些。至於寫字樓續租方面，雖然市場整體空置率達15%至16%，但是他所見，因為最近金融市場好轉，所以多了查詢，旗下寫字樓租用率達90%，並去到91%至92%，表現已很好。

該集團首席策略官及資產管理聯席主管沈頌華稱，在業績報告期內，旗下大新金融中心有金融及銀行租戶租用全層，明年租約到期不多，租用率相對有壓力的甲級寫字樓而言仍然高企。

今年上半年翻新西九匯

沈頌華又稱，今年上半年推進西九匯翻新，以「櫻桃」為主題，並加強和社區之間聯繫，涉及投資規模不大。至於該集團較早前出售新都城一期停車場450個車位中的部分車位，則屬正常營運下的出售，料產生效益更大，亦不影響商場營運。整體而言停車場佔整體收入4%。