保薦人主管協會 倡上調新股回撥觸發倍數

指新股回撥機制「行之有效」

鄧澔暐表示，現時港交所諮詢建議，希望透過改革新股回撥機制，減少公開發售部分的回撥比例，提高國際配售中，參與建簿配售的機構投資者的回撥比例，但他提到港交所諮詢文件，並無提出限制基石投資者，於新股首次公開發售（IPO）認購比例，建議港交所可考慮循此方面作改革。

諮詢未限基投認購比例

鄧澔暐解釋，現時基投於新股首次公開發售（IPO），「霸佔」並認購一大部分IPO的股份，形成機構投資者可獲分配比例較小、出現「先天性缺陷」的情况，當電子新股平台FINI推出後，推高超額認購倍數而觸發回撥時，令機構投資者「分貨」時則更少。

鄧澔暐續稱，FINI推出後，券商及投資者融資成本大減，令到投資者可「頂頭槌飛」及「食全餐」，即借盡孖展認購新股，但他指出FINI設計本身沒問題，港交所可考慮因應系統出現，而上調觸發回撥機制的超額倍數。

被問到應該如何修改觸發條件時，鄧澔暐提到，證監會行政總裁梁鳳儀早前亦指出，現時新股超購倍數「含金量」不如以往，笑稱若調整的話，需要於「超額倍數後面加多個零」，至於實際如何改則為港交所責任，根據科學及數據分析並提出建議及改革。