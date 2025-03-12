moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

薩默斯憂美衰退概率近五五波 關稅戰升級 道指早段再跌逾500點

【明報專訊】特朗普的關稅政策升級，令市場憂慮美國經濟衰退的風險上升。特朗普昨表示，將把加拿大的鋼鋁關稅提高到50%，以報復安大略省向出口美國的電力徵稅。美股三大指數周一重挫後，昨早段續跌。道指繼周一跌890點後，早段再跌逾500點。納指周一挫4%後，早段再跌近1%。美國前財長薩默斯（Larry Summers）警告，受特朗普的政策影響，美國衰退的概率接近五五波。

高盛以Jan Hatzius為首的經濟師團隊指出，特朗普貿易政策的發展可能變得嚴峻，因此將美國今年GDP增長預測，由2.4%下調至1.7%，是兩年半以來高盛的美國增長預測，首次低於彭博社綜合經濟師的共識（2%以上）。

高盛大摩降美今年經濟增長預測

高盛團隊預期，美國關稅平均稅率將在今年提升10個百分點，較原先預期高出一倍，並從3個層面影響整體經濟。首先，新關稅預計將推高通脹，從而令消費者的實際收入減少。此外，關稅通常伴隨更緊縮的金融環境。另外，關稅實施的不確定，也可能導致企業延遲投資。高盛認為，經濟增長放緩，而通脹上行，仍可能為美聯儲在今年6月和12月減息預留空間。

摩根士丹利亦將今年美國經濟增長預測，由此前的1.9%下調至1.5%。

市場對經濟衰退的討論也開始升溫，儘管這並非多數分析師的基本預測。安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian最新預計，美國經濟今年陷入衰退的概率介乎25%至30%，高於特朗普廣泛發出關稅威脅前的10%。摩根大通經濟學家則表示，由於美國的極端政策，衰退風險已由30%升至40%。美國前財長薩默斯更警告，美國衰退的概率接近五五波。

薩默斯稱，幾個月前曾認為今年經濟衰退的概率不大，但現在的可能性提升，這主要由於特朗普的經濟政策完全適得其反。他指出，對關稅的過度強調，以及政策的模糊及不確定，抑制了市場需求，導致企業減少投資，而消費者延遲巨額支出。

薩默斯是美國全國經濟研究所（NBER）的副研究員。美國經濟衰退須由NBER確認。NBER的衰退定義，是指經濟活動顯著下滑，而這種下滑覆蓋整個經濟領域，且持續時間超過數月。

亞特蘭大聯儲銀行的GDPNow模型預計，美國第一季GDP可能收縮，這主要是由於貿易帶來的負面影響。美國國家經濟委員會主任哈西特（Kevin Hassett）表示，數據波動將是「非常暫時的現象」，主要由於大選後延遲投資的歷史趨勢。他說，這種趨勢應在本月完結，而關稅的不確定性也應在4月解決。他預期美國首季GDP仍可實現增長，次季經濟將起飛，因為每人將從減稅受惠。

高盛：對冲基金售股規模兩年高

美國勞工統計局昨晚公布的美國1月JOLTS職位空缺增至774萬個，從12月的3個月低位（751萬個）回升，反映就業市場仍具韌性。

儘管美國近期數據仍然穩健，市場在關稅威脅下傾向避險。高盛周一發表的報告指出，對冲基金已在上周五大舉拋售個股，拋售規模創逾兩年新高，部分交易規模更不下於2020年3月，當時基金經理在新冠疫情爆發之初大舉沽貨避險。對冲基金Typhon資本管理行政總裁James Koutoulas稱：「這是典型的去槓桿跌浪。」

高盛指出，今次拋售時值對冲基金的股票倉位總槓桿倍數為帳面的2.9倍，是過去5年最高。部分投資者憂慮一些對冲基金繼續去槓桿將妨礙大市回穩。

（綜合報道）

[國際金融]