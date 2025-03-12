姜靜：人民幣貶壓緩和

在上周的新聞發布會上，人民銀行行長潘功勝重申將根據需要實施包括降準和減息在內的貨幣政策調整，但近期的信號表明，人行短期內或許會愈來愈多地依賴結構性工具，而非全面降準減息來支持經濟。另外，乘着對科技股重新股價的浪潮，圍繞中國股市的敘事已從「不可投資」轉變為「值得投資」。受以上的發展影響，筆者留意到從債券到股市的資金輪動持續。中國國債券收益率繼續上行，其中10年期國債收益率突破1.8厘，相較於2月初的1.6厘已經上升了20個基點；在關稅不確定性和擔憂增長的背景下，A股和H股相對全球股市有韌性，其中恒生中國企業指數的年內升幅接近20%，冠絕全球。

隨着對經濟前景的預期以及市場氣氛改善，加上外部壓力緩和，人民幣貶壓有所減弱，匯價波動性亦有所收斂。官方正逐步減少對人民幣的支持，人民幣兌美元中間價定價近日走低，較市場預測均值的偏強幅度從超過1300點收窄至低於700點。展望未來，排除美國關稅政策可能出現的意外，估計人民幣不會大升或大貶，兌美元維持區間波動的走勢。中長期來看，人民幣兌美元有空間走強，但需具備的條件包括：市場信心得到實質修復、經濟回暖以及美元持續走低。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]