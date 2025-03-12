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基金特區：美經濟衰退疑慮 保德信看好美債 料聯儲局今年減息半厘 利好債價

【明報專訊】美國總統特朗普近日指當地經濟處於轉型期（Transition），引發市場憂慮關稅政策或導致經濟衰退，部分避險資金流向10年期美國國債推升債價。保德信固定收益（PGIM Fixed Income）投資組合策略師Gabriel Doz稱，關稅對美國通脹影響或低於預期，美經濟較有可能「軟着陸」，料聯儲局年內將繼續減息，支持債價向好，企業債方面相對看好由美國銀行業、美國地產發展商及美國油氣管道營運商發行的債券。

近日市場憂慮關稅政策或導致美國經濟增長放緩，引發市場對避險資產的需求，部分資金流入美國國債，10年期美國國債債價趨升，使孳息率受壓一度跌至4.15厘，相類情况也於今年2月底美國經濟數據遜預期時出現（見圖）。對於今年債券市場前景，Doz認同，「特朗普2.0」會為今年債市帶來不確定性，因現階段確實難以準確判斷不同政策，對美國經濟增長及通脹所帶來的影響，究竟屬正面，還是負面，但認為「不確定」並非壞事，基於市場一旦錯判形勢，又或市場預期轉變，將引發債市短期波動，投資機遇往往隨之而來，有利於由下而上的選債策略。

有替代商品 關稅影響或低於預期

Doz續稱，以關稅政策為例，此政策似乎對美國通脹帶來較大的影響，但該公司認為實際影響或低於市場預期，由於消費者可選擇替代商品，假設某一商品價格受關稅影響，消費者可轉而購買並未受關稅影響的同類商品；而從企業層面，要將關稅轉嫁予消費者也有一定困難，基於疫情期間供應鏈一度中斷，加上疫後的去全球化，令過去年數年商品價格累升不少，美國汽車價格便是一個很好的例子，在疫前美國汽車平均價格約為3.5萬美元，至今平均價格已升至接5萬美元，當然其中也涉及業界轉向發展電動車的因素，惟主要仍是受到製造汽車成本增加影響，因此對於受關稅影響的汽車製造商而言，鑑於現時車價已不低，較難再將關稅此額外成本轉嫁予消費者。

除關稅政策外，近期美國政府有意精簡人手及削減開支，為另一不確定因素。Doz認為，現階段較難評估美國政府在削減財赤方面可以走多遠，過去數年美國經濟的強勁增長，某程度上也建基於政府增加開支，美國政府一旦大幅削減開支，也有可能導致經濟增長放緩，至於減稅及放寬監管等利好政策，也要留意政策需要國會批准，儘管目前共和黨控制了國會，但進行相關程序需時，暫難以確知推出時間點，市場對此等不確定因素預期的轉變，或會引發市場短期波動。

看好美銀行地產油氣商債券

對於美國經濟及通脹，Doz表示，該公司預測的基本情境為美國經濟「軟着陸」，並料通脹將逐步回落，預期今年底核心個人消費支出物價指數（PCE）升幅約2.2%，明年升幅將進一步降至2.1%，將為聯儲局提供繼續減息的條件，但由於特朗普政策對通脹的影響存在不確定，局方減息時機存在變數，目前該公司預期聯儲局今年將減息兩次，每次減息四分之一厘，暫料兩次減息行動均於下半年，最早可能於6月減息，除非就業市場意外轉差，局方方有機會於今年上半年減息，意味今年底聯邦基金利率有望處於3.75厘至4厘的範圍內，若今年底聯邦基金利率為3.9厘，10年期美國國債孳息率有機會介乎4.25厘至4.5厘之間，或介乎於4厘至4.5厘之間。

減息往往利好債價表現，除政府債外，企業債也不乏吸引的選擇。Doz指出，由於不少美國企業於疫情期間以低息發債，財務狀况相對健康，以致近年債市違約率處於偏低水平，相信未來違約率仍可保持於較低水平；行業方面，較看好由美國銀行、美國油氣管道營運商及美國地產發展商發行的企業債券，其中美國地產發展商發行的債券機遇較偏向於高收益債市，但亦提醒由於市場存在不確定因素，投資者不僅要慎選債券，更應該分散投資。

明報記者 劉敬華

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