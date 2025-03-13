國泰去年多賺1%勝預期 派息增 快運轉蝕4億 下半年客運收益率續跌

明報記者 黃志偉

國泰每股基本盈利為149.2仙，第二次中期股息派0.49元，全年每股派0.69元，增逾六成。國泰昨中午公布業績後，股價最多升近4%，見11.54元，創52周新高，惟其後走勢乏力，收報10.9元，跌1.8%，成交4.21億元。

CEO：長遠仍看好快運前景

由於國泰持續增加航班供應，導致乘客收益率(指每乘客每公里收益)繼續下跌，其中快運跌逾兩成至52.2仙。林紹波指出，快運去年全年平均維持有5架空中巴士A320neo型飛機因普惠發動機問題而停飛影響營運，加上短途航班運力增加逾四成，影響收益率。去年下半年快運客運收益率較上半年再跌約9港仙至49.6港仙（見圖）。但林強調長遠仍看好快運的發展前景，因為從去年基本營運數據可見，其飛機使用率升一成，以及單位成本下降一成，反映競爭力持續增強，且市場對低成本航空的需求強勁，有信心業務將很快恢復盈利。

林紹波又稱，去年國泰與快運的整體客運力增長30%，料今年票價將進一步「正常化」，當中短途線票價已基本穩定；長途航線則隨着新增航點及航班數增加，票價可能進一步回落。

此外，國泰1月航班量已恢復至2019年水平，去年按可用座位千米（ASK）計算，運力仍僅達疫情前八成。林紹波表示，未來一年客運力仍有增長空間，又定下目標，國泰及快運年內航點可突破100個。

目標年內航點突破100個

國泰顧客及商務總裁劉凱詩補充，國泰對長途航線網絡充滿信心，部分競爭對手尚未全面恢復香港市場，中國內地至美國的直航航班亦未回到疫情前水平，使經香港轉機的需求仍然旺盛。隨着運力恢復，國泰轉機旅客比例將進一步上升。國泰去年下半年貨運收入增逾12%，但隨着中美關係緊張，美國進一步對中國商品加徵關稅，貨運業務前景仍存在不確定性。劉凱詩稱，雖然短期內關稅措施可能帶來影響，但集團業務模式靈活，可根據需求變化調整航線與運力。集團亦積極發展多元化貨運，例如溫控貨物、醫療物資及特殊貨物，以減少對單一貨源的依賴。

21架波音777-9延遲交付

機隊方面，國泰由原先預計今年開始接收21架波音777-9，惟最新預期延至最早2027年，國泰營運及航空服務總裁麥皓雲稱，集團與波音保持密切聯繫。至於是否考慮購買中國商飛C919，他表示，集團目前規劃較適合運營大型客機，故對C919加長版感興趣，並關注C929的發動機選項，以評估是否符合未來中型寬體客機的需求。