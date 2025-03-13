moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

北水力撐 恒指跌幅收窄至181點

標籤：經濟

【明報專訊】衰退憂慮困擾環球股市，投資者風胃納續縮，加上歐盟公布推出反制美國25%鋼鋁關稅措施，拖累恒指午後一度挫逾400點，收市跌幅收窄至不足200點，連續第四天下跌，成交減少至2784億元。但北水淨流入逾262億元，創史上第三高。科技股跌幅全面，小鵬（9868）勁升9%，重返「紅底」後倒跌。

北水淨流入262億 歷來第三多

美股連跌兩日，恒指昨高開77點最多曾升179點，但24,000點前沽壓明顯增加，大市亦反覆向下。歐盟本港時間午後公布推出反制美國關稅措施，大市跌幅擴大至最多418點。恒指全日跌181點或0.8%，收報23,600點。國指跌73%或0.8%，收報8682點，科指跌121點或2%，收報5845點。

北水轉淨流入262.12億元，創史上第三高，資金主力掃指數ETF，盈富基金（2800）、恒生國指ETF（2828）分別錄82.8及13.8億元淨流入。個股方面，小米吸資16.9億元，騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）亦分被淨流入13.4億元及11.57億元。淨流出方面，昨倒跌的小鵬汽車錄得2.6億元淨流出。

科技指數跑輸大市，除阿里巴巴逆市升0.9%外，「TMXJ」齊跌，拖累大市跌114點，創52周高的快手（1024）收市偏軟，阿里健康（0241）及京東健康（6618）分別跌6%及逾4%。之前熱炒的人工智能（AI）概念股聯想（0992）跌7%，為跌幅最大藍籌；內需股普遍跌，華潤啤酒（0291）、百威（1876）跌3%及2%，李寧（2331）跌2.6%。

汽車股個別發展，小鵬「紅底股」得而復失，與理想汽車（2015）齊倒跌。有內媒報道指蔚來（9866）多個部門裁員，股價曾升近一成，收市仍升逾半成；比亞迪（1211）、吉利（0175）齊升逾1%。燃氣股成逆市奇葩，新奧能源（2688）升4.4%，是升幅最大藍籌，華潤燃氣（1193）亦升2%；金價重上2900美元以上，紫金（2899）、招金（1818）齊揚逾3.5%。

分析：留意內地政策AI消息

耀才證券研究部總監植耀輝表示，大市雖然下跌，但整體氣氛未算太差，尤其北水大手買入權重股，恒指難以大跌，他承認港股之前累積升幅大，後市要再上還是要靠政策及AI方面有否新突破，但如果無特別差的消息，恒指應該可以23,000點至24,000點徘徊。