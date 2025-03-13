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平安好醫生去年轉賺8143萬人幣

【明報專訊】平安好醫生（1833）公布去年業績，全年錄純利錄8143萬元（人民幣，下同），扭轉去年3.23億元虧損，為2018年上市以來首次錄得全年盈利，撇除股份支付、匯兌虧損及處置合營企業收益的經調整淨利潤為1.58億元。

去年平醫收入為48.08億元，按年上升2.9%，毛利按年上升1%至15.23億元（見表），毛利率則按年下跌0.6個百分點至31.7%，公司指是為協同母公司平保（2318）發展企業客戶（B端）業務，以更具價格競爭力的健康服務搶佔市場份額，造成短期毛利率波動。

上市以來首錄全年盈利

平醫過去12個月付費用戶數目按年下跌2.9%至3140萬，來自平保個人綜合金融客戶（F端）付費用戶數目按年減少5.7%至2480萬，公司指主要與平安產險協同的業務模式調整影響，不過B端付費用戶數則按年上升13%至581.2萬，主要因加速擴張企康業務，帶動付費企業客戶數迅速增加。去年F端業務收入按年增9.6%至24.17億元，B端則按年增32.7%至14.32億元。

按服務分部劃分，醫療服務去年毛利按年上升13.5%至9.38億元，健康服務毛利按年下跌25.5%至5.03億元，養老服務毛利按年上升10.86倍至8233萬元。成本方面，平醫去年總費用按年下降26.9%至16.94億元，其中管理費用大減37.2%至9.3億元，主要為組織效能持續提升，人力及相關費用減少，銷售及營銷費用亦降8.6%至7.64億元，主要是投產管控不斷加強和資源配置效率的持續優化帶動。平醫指出，通過人工智能、加強投產管控等方式，持續提升運營效率，同時隨着業務規模增長，規模效應逐漸顯現。