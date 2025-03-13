富衛去年新業務價值升13.5% 港澳表現佳

【明報專訊】富衛集團公布，去年新業務價值為8.34億美元，以2023年底精算及營運假設和固定匯率計算，按年上升13.5%，新業務合約服務邊際（CSM）按年上升30.5%至12.22億美元。富衛表示，香港和澳門表現出色，保險產品需求持續強勁。新興市場業務貢獻突出，日本業務穩健增長，惟泰國和柬埔寨的新業務合約服務邊際反映宏觀經濟環境持續充滿挑戰。
富衛去年新業務銷售按年增長18.6%至19.16億美元，該行指新業務銷售增長反映香港和澳門的強勁表現，以及新興市場持續增長。日本在個人保障業務的帶動下，新業務銷售錄得溫和增長。泰國和柬埔寨業績錄得小幅下跌，反映在較疲弱的宏觀經濟環境下，銷售環境更具挑戰。
富衛去年稅後營運利潤按年增28.6%至4.63億美元，香港和澳門、泰國和柬埔寨、日本以及新興市場4個地區業務分部，2023年錄營運利潤後，2024年續為集團帶來正面的貢獻。去年富衛錄淨利潤2400萬美元，為該行2023年度應用國際財務報告準則第17號後首次錄得淨利潤。
富衛又稱，該行首次實現正營運現金流量，受惠於去年各地區業務分部貢獻超過6億美元的股息。
此外，目前未提取的已承諾信貸融資總額增加至約14億美元，並完成總值10億美元的早期再融資和銀團貸款，進一步提升集團的財務靈活度。