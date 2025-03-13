富衛去年新業務價值升13.5% 港澳表現佳

純利2400萬美元 現金流首現正數

富衛去年新業務銷售按年增長18.6%至19.16億美元，該行指新業務銷售增長反映香港和澳門的強勁表現，以及新興市場持續增長。日本在個人保障業務的帶動下，新業務銷售錄得溫和增長。泰國和柬埔寨業績錄得小幅下跌，反映在較疲弱的宏觀經濟環境下，銷售環境更具挑戰。

富衛去年稅後營運利潤按年增28.6%至4.63億美元，香港和澳門、泰國和柬埔寨、日本以及新興市場4個地區業務分部，2023年錄營運利潤後，2024年續為集團帶來正面的貢獻。去年富衛錄淨利潤2400萬美元，為該行2023年度應用國際財務報告準則第17號後首次錄得淨利潤。

富衛又稱，該行首次實現正營運現金流量，受惠於去年各地區業務分部貢獻超過6億美元的股息。

此外，目前未提取的已承諾信貸融資總額增加至約14億美元，並完成總值10億美元的早期再融資和銀團貸款，進一步提升集團的財務靈活度。