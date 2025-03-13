環聯：金融機構審批貸款態度審慎

環聯續稱，由於私人貸款市場整體活動放緩，以及總資產增長減少，可見金融機構收緊風險管理策略，為過去兩季的逾期還款情况帶來改善，並使不同主要層面的逾期還款率穩定地維持在1%以下。

信用卡帳户數目減

環聯數據顯示，去年9月至11月間，信用卡帳户數目按年跌0.3%至1905萬個。應繳欠款金額約1606億元，按年升1.4%。環聯稱，信用卡需求持續疲弱，同期的查詢宗數按年下跌7%，相信會對截至11月底的3個月期間的新增信用卡宗數造成影響，但隨着年輕消費者及新來港人士進入信貸市場，金融機構仍可從中尋求增長機遇。

環聯指出，去年9月至11月間，循環貸款帳户數目約為58萬個，按年升6.2%。應繳欠款金額約為167億元，按年跌5%。截至去年11月底，出現60天或以上逾期還款的帳戶比例，按年上升8個點子（1%等於100點子），達0.7%。

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，儘管逾期還款率的上升或需關注，但此上升源自於整體循環貸款市場的顯著增長，金融機構若能善用創新的監察方案來持續審視消費者表現，定可更有效地降低逾期還款率上升的風險。