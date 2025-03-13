361度去年多賺兩成 末期息減28%

集團稱，2024年集團持續致力產品開發和市場推廣，以推進線上線下全渠道營運，有效提升產品銷售及消費者黏性。全年收益100.74億元，按年增19.6%。毛利41.83億元，增加20.8%；毛利率41.5%，按年增0.4個百分點。截至去年底的存貨周轉日數為107日，按年增加14日，為2020年後最高。全年廣告及宣傳開支佔收益12.8%，按年升0.1個百分點，員工成本佔比按年減0.7個百分點至8.5%，研究及開發成本佔比為3.4%，按年降低0.3個百分點。

361度品牌內地門店淨增16間

得益於集團推出結合專業功能、健康科技及兒童時尚元素的產品，兒童業務錄得收入按年增加19.5%至23.4億元，佔集團總收益約23.2%。集團表示，相信兒童業務在未來數年仍會是關鍵收入來源及主要增長動力。電子商務業務則錄得收入26.09億元，按年增12.2%，佔集團總收益約25.9%。

截至去年底，集團361度品牌在內地擁有5750個門店，按年淨增加16間；當中2548間為361度兒童產品銷售網點，按年淨增加3間。