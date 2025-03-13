moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

361度去年多賺兩成 末期息減28%

標籤：經濟

【明報專訊】體育用品股361度（1361）昨日中午公布，去年純利11.48億元（人民幣，下同），按年增19.5%，每股基本盈利0.556元；末期息按年減28.1%至每股10港仙。計及中期息每股16.5港仙，全年派息26.5港仙，派息比率達到45%。361度股價昨午公布業績後，股價最高升半成，收市報4.59港元，升1.33%，成交8702萬港元。

集團稱，2024年集團持續致力產品開發和市場推廣，以推進線上線下全渠道營運，有效提升產品銷售及消費者黏性。全年收益100.74億元，按年增19.6%。毛利41.83億元，增加20.8%；毛利率41.5%，按年增0.4個百分點。截至去年底的存貨周轉日數為107日，按年增加14日，為2020年後最高。全年廣告及宣傳開支佔收益12.8%，按年升0.1個百分點，員工成本佔比按年減0.7個百分點至8.5%，研究及開發成本佔比為3.4%，按年降低0.3個百分點。

361度品牌內地門店淨增16間

得益於集團推出結合專業功能、健康科技及兒童時尚元素的產品，兒童業務錄得收入按年增加19.5%至23.4億元，佔集團總收益約23.2%。集團表示，相信兒童業務在未來數年仍會是關鍵收入來源及主要增長動力。電子商務業務則錄得收入26.09億元，按年增12.2%，佔集團總收益約25.9%。

截至去年底，集團361度品牌在內地擁有5750個門店，按年淨增加16間；當中2548間為361度兒童產品銷售網點，按年淨增加3間。