美上月核心CPI升3.1% 近4年低 通脹遜預期 今年減息3次概率逾六成

2月整體CPI按月升0.2%，升幅較1月低0.3個百分點，由2023年8月的高位回落；按年計算，2月CPI升幅，由1月的3%回落至2.8%。無論按月或按年的CPI升幅，均低於預期。通脹增長放慢，芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）的數據顯示，交易員昨晚押注，今年餘下時間至少減息3次的概率維持在六成以上。不過關稅戰仍為前景帶來不確定性。雖然美方暫緩向加拿大鋼鋁加徵五成關稅的決定，卻維持向加方及全球鋼鋁徵收25%關稅，加拿大政府及歐盟已宣布向美國實施報復性關稅措施。美股三大指數昨早段個別發展，道指跌逾300點，而納指反彈。

美股早段道指跌逾300點 納指反彈

市場分析，2月通脹數據尚未反映特朗普關稅政策的影響。美國對進口鋼鋁徵收25%關稅的措施周三起正式生效，加上更多關稅將在稍後推出，料美國今年稍後的通脹壓力將會回升，可能會限制美聯儲的減息步伐。高盛經濟學家已將美國商務部今年第四季的核心通脹指標按年升幅的預測，由2.4%上調至2.9%。華爾街亦憂慮，關稅加上美國政府的削減開支行動，可能令美國陷入衰退。

對美國消費者來說，關稅並非近期擔心的唯一通脹問題。受禽流感影響，雞蛋出現短缺，令雞蛋價格飈升，推動整體食品價格向上。美國2月一打A級雞蛋平均價格達5.9美元，創歷來新高，去年同期價格為3美元。整體食品價格按年升2.6%，延續近期的增長勢頭。

美聯儲線人：核心PCE升幅或較CPI高

2月通脹升幅低於預期，部分由於經季節調整的機票價格下降。達美航空表示，本土需求轉弱，消費者支出開始停滯。與此同時，作為推動通脹增長主要因素的住屋成本，升勢有所放緩。2月住屋成本按年升4.2%，是2021年12月以來最低。

不過有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，機票價格疲軟，可能不會反映於美聯儲首選的個人消費支出（PCE）指標，加上商品價格仍堅挺，可能會導致核心PCE升幅高於核心CPI，而美聯儲官員已暗示，在關稅等政策的影響明朗化前，對繼續減息抱有疑慮。高盛已將標普500指數今年底的目標，由6500點下調至6200點，理由是政策不確定性增加，當中以關稅政策尤甚。

（綜合報道）

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