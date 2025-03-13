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沃爾瑪遭商務部等約談 擬向中國供應商壓價

【明報專訊】央視網「玉淵譚天」發帖引述知情人士稱，針對沃爾瑪近期可能要求中國供應商降價的行為，中國商務部等有關部門周二約談沃爾瑪（美：WMT）了解相關情况。「玉淵譚天」引述美國媒體披露，沃爾瑪此前要求一些中國供應商大幅降價，企圖將特朗普政府新一輪對華關稅的負擔，轉嫁給中國供應商及中國消費者。「玉淵譚天」警告，倘沃爾瑪堅持向中國供應商壓價，等待沃爾瑪的就「不只是約談」。

央視網警告堅持壓價恐有後果

「玉淵譚天」指出，此次約談有多個值得關注的信息。首先，若沃爾瑪單方面要求中國企業降價，可能造成供應鏈斷裂的風險，損害中美企業和美國消費者的利益。此外，沃爾瑪臨時要求中國供應商降價，有違反商業合同的可能，擾亂正常的市場交易秩序。對於美國單邊加徵關稅傷害中美企業，「玉淵譚天」呼籲中美企業攜手應對，並警告沃爾瑪倘堅持單方面壓價，恐面臨其他後果。

「玉淵譚天」引述紐約聯儲銀行在2019年發表的研究數據，指特朗普在2018年首個任期的對華關稅政策，導致美國收入每月減少14億美元，反映關稅的負擔主要由美國消費者承擔。「玉淵譚天」批評沃爾瑪現在不僅是要求中國供應商降價，並要求中國供應商賠本做生意。中國製造業者在相關新聞的評論區回應，中國企業「沒有為美國關稅減價的空間」。根據估算，沃爾瑪目前在全球採購的商品當中，約六成來自中國。

沃爾瑪全球採購商品六成來自中國

過去一個財年，沃爾瑪中國市場4個季度同店銷售，分別增長12.5%、13.8%、15%及23.1%，遠高於在美國市場的增幅。「玉淵譚天」強調，沃爾瑪與中國供應商之間，絕對不是你「高」我「低」關係，相反沃爾瑪本身離不開中國的供應商，也離不開中國的購買力，反而中國消費者完全可找到取代沃爾瑪的供貨途徑。

特朗普於2月初向中國進口商口加徵10%關稅，觸發中國啟動對液化天然氣及煤炭等80類商品，徵收最高15%關稅的報復措施。到本月初，美國再將中國關稅額外提高10%，中方隨即又對美國大豆等農產品加徵最高15%關稅。市場分析，中方針對美國能源及農產品的報復措施，是要打擊特朗普的金主及支持者。

（綜合報道）

[國際金融]