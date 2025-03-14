稱內地寫字樓過剩 非一兩年可消化

他提到，集團自2019年起未有直接投地，但為綠城中國（3900）第二大股東，由直接投資變為間接投資，指該企業表現令人滿意，「過去幾年發展得唔錯，亦是剩下來能夠企得幾穩嘅民企之一」，又稱「可能比我哋直接投資會更好」。不過，他強調不代表完全放棄直接投資，公司也有可能與綠城共同投資，會視市場情况調整策略，「但今日未見到這些機會，要等市場發展」。

指中央對樓市較1年前寬鬆

九倉在港主要投資住宅物業，包括超豪宅及中價樓。吳天海稱，超級豪宅市場屬特殊市場，「供唔多求亦唔多，舊年我哋只得兩個交易，但已超過10億元」。

目前，集團正推出山頂20座豪宅中的部分單位，觀察市場反應，「初步反應好，市况回暖、買家『餓咗一輪』等因素，今年超豪宅市場或有新憧憬」。至於中價樓，集團持有項目不多，將視市場情况決定推出時間。

他表示，集團持有大量人民幣資產，人民幣借貸主要用作對冲，「不失一個穩健嘅做法」，且近年人民幣借貸利率低於港元或美元，「更加可以一石二鳥」。對於兩會釋出的房地產政策，他形容初步反應正向，中央對樓市態度較一年前寬鬆，支持力度進一步加大，「但呢個係大政策，未來點樣落實要睇細節。執行唔係中央一個地方做，而係各個地方，各地方式有所不同，所以唔可以用一把尺完全量度全個國家發展」。