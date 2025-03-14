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匯豐：美關稅政策或礙國泰貨運增長

【明報專訊】國泰航空（0293）日前公布去年業績，匯豐表示，美國對華進口商品的額外關稅或限制今年國泰貨運量增長，「三跑」啟用亦有可能令競爭加劇，下調國泰投資評級至「減持」。不過，摩根大通認為，國泰6厘股息屬較高水平，不至於被評為「減持」，惟仍將評級建議由「買入」降至「中性」。

匯豐報告稱，國泰貨運業務佔去年總收入26%，香港機場近半數貨運量與電子商貿相關，認為針對中國電子商務包裹的更嚴格規則，以及美國對華進口商品的額外關稅，可能會限制國泰貨運量今年剩餘時間的增長。不過，由於企業可能提前出貨，期內貨運量可能會小幅上升。另外，香港機場第三跑道啟用後或吸引其他航空公司增加航班時段，對國泰構成競爭壓力。

評級降至「減持」 目標價削至9.2元

該行將國泰2025至2026年EBIT（息稅前利潤）預測下調2%至4%，但部分影響將被收益率降幅放緩所抵消。同時，由於淨利息成本上升，2025至2026年的經常性利潤預測則進一步下調5%至11%，但來自聯營公司的貢獻或提升。基於盈利預測下調，匯豐將國泰的評級由「持有」降至「減持」，目標價由9.7元下調至9.2元。

另一方面，摩通認為，國泰營運現金流穩健，並提高股東分紅，且成功維持正向票價趨勢，突顯穩健表現。同時，國泰6厘股息為股價提供下行保護。不過，目前股價的市淨率達1.2倍，顯示風險與回報趨於平衡，故將評級下調至「中性」，並將明年6月的目標價下調至11元。