觀望美議息定調 恒指跌137點 連跌5日兩月最長跌浪 重磅科網股續回吐

【明報專訊】美國2月CPI遜預期，市場雖視為美國減息概率增加的信號，同時亦令對美國經濟放緩的憂慮揮之不去，投資者靜待美國聯儲局下周議息後為經濟及息口前景提供方向。觀望市下，恒指繼續反覆回落，一度跌超過400點兼失守10天線及20天線，收市跌137點，報23,462點，連跌5個交易日累挫907點，為兩個月最長跌浪。大市成交進一步縮減至不足2400億元，為逾1個月低位，連北水淨流入也「大縮水」，降至不足55億元。