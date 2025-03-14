港交所研降每手股數 稍後諮詢市場

彭博：現未有明確方向

報道引述知情人士稱，港交所於修改每股手數政策方面，現時尚未有明確方向，落實時間及修改的範圍仍未決定。報道提到，目前每手股數的交易單位，由各上市公司自行決定，主要為介乎100股到數千股不等。事實上，部分本港大型股份的交易門檻極高，如比亞迪（1211），昨日收市價360.8元及一手500股計，交易一手價格高達18.04萬元。

彭博報道提到，券商憂慮每手股數改至逐股計，會增加券商營運成本，因現時港交所向券商及莊家，就它們使用交易用途的節流率（throttle）收取費用，而本港交易用途的節流率每秒只能處理兩個交易盤，但美國則能每個節流率每秒處理數千個交易盤。

券商憂交易成本增

據港交所網站所示，港交所就每個額外交易用途的節流率，一次過收取5萬元，另外每個節流率每月收取960元。若港交所降低每手股數，同時令交易盤增多時，或增加券商對於交易用途的節流率的需求，同時增加他們的營運成本。