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維昇藥業招股 暫超購逾7倍 一手7604元入場 下周五掛牌

標籤：經濟

【明報專訊】生物製藥公司維昇藥業（2561）昨日起至下周二（18日）招股，發行990萬股，其中10%在本港公開發售。招股價介乎68.44至75.28元，集資最多約7.45億元（見表）。每手100股，入場費7603.92元，預計3月21日掛牌，摩根士丹利及Jefferies為聯席保薦人。

明報記者 邱潤青

維昇藥業是次引入包括維昇控股股東Vivo capital及藥明生物（2269）之全資附屬公司在內的5名基石投資者，合共認購約7200萬美元（約5.6億港元）股份。

按中位數計 5基投佔全球發售78.5%

值得注意的是，以發售價範圍中位數71.86元計，基石投資者將予認購的發售股份總數將為777.26萬股，佔全球發售約78.5%。據招股資料，若IPO出現高倍數超額認購並回撥更多股份到IPO部分，則各基石投資者將認購的股份數目將按比例調減，以填補不足數目。截至昨晚，綜合各大券商資料，維昇藥業公開發售部分已錄得超購7.34倍。

招股書顯示，維昇是次集資所得款項淨額約84%用於為正在進行的進口核心產品的BLA註冊，正在進行的及計劃中的本地生產核心產品的研發及BLA註冊，計劃中的新適應症擴展臨牀試驗，以及為公司核心產品隆培促生長素的計劃商業化上市提供資金。財務方面，截至去年9月底，集團收入864.7萬元，按年跌1.8%；虧損1.3億元（人民幣，下同），按年收窄37.9%。

此外，A股上市公司、手機玻璃供應商藍思科技（深：300433）最新公布擬發行H股並申請來港上市，以進一步推進全球化戰略佈局，提升國際品牌形象，增強綜合競爭力。

公告指出，目前公司正與相關中介機構商討上市相關工作，惟具體細節尚未確定，並還需取得中證監、港交所及證監會核准。

藍思科技擬發H股

藍思科技為包括蘋果手機在內的多款智能終端提供玻璃。去年首3季，公司收入462.3億元，按年增長36.7%；純利按年增長43.7%至23.7億元。