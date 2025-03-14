英特爾：陳立武任新CEO 預告續推進晶圓代工計劃 股價早段飈16%

65歲的陳立武向英特爾員工發信，稱將保持英特爾「作為工程公司的核心優勢」，致力恢復英特爾作為世界一流產品公司地位，打造出世界一流的代工廠。他預告將繼續推動Gelsinger的晶圓代工計劃，並從過去錯誤中汲取教訓。他說英特爾在美國和全球各地的技術生態系統發揮重要作用，「我相信我們可共同扭轉形勢」。路透社指出，他的言論暗示英特爾不大可能分拆晶片設計及製造業務。

分析：分拆問題再成焦點

值得注意是，陳立武去年8月離開英特爾董事會前，傳出與Gelsinger就如何推動英特爾改革發生衝突。據稱，陳立武傾向分拆業務，不同意Gelsinger讓英特爾維持作為一家公司的運作模式。路透社指，Gelsinger因無法迅速扭轉虧損，而在去年12月被迫提早退休後，英特爾董事會同月接觸陳立武，了解他是否有意接任CEO，帶領英特爾走出困境。

不過投資者最關心的問題，仍是英特爾會否被分拆。分析機構Futurum集團行政總裁Daniel Newman指出，分拆問題將再次成為焦點，因為外界相信陳立武對分拆有強烈興趣，儘管他從未公開反對英特爾作為一家公司繼續經營。Raymond James分析師Srini Pajjuri表示，陳立武會否分拆代工和晶片設計業務仍是懸而未決的問題，除非英特爾能證明自己能生產更好的產品。

美四大半導體巨頭CEO均為華人

隨着陳立武接掌英特爾，美國四大半導體巨頭的CEO均由華人擔任，包括Nvidia的黃仁勳、AMD的蘇姿丰及博通的陳福陽。陳立武的任命，時值美國政府尋求重振半導體生產關鍵時刻。目前全球大部分尖端晶片都在亞洲生產，使美國頂尖科技公司的供應鏈，面臨中美緊張形勢升級的風險。英特爾是少數能製造尖端晶片的美國公司，在美國政府晶片佈局尤其重要。不過由於要斥巨資建新廠，追趕台積電等競爭對手技術，英特爾晶片製造業務已虧損數十億美元。同時，其晶片設計業務未能把握AI數據中心發展趨勢，被Nvidia（英偉達）（美：NVDA）和AMD（美：AMD）佔據領先地位。

據稱，特朗普政府官員曾提出由台積電支持分拆後的英特爾製造業務。路透社本周引述知情人士稱，在特朗普政府要求台積電協助英特爾扭轉困境後，台積電向Nvidia、AMD、博通及高通等美國晶片商建議，組成合資企業經營英特爾晶圓生產事務。由台積電負責英特爾晶圓代工業務的營運，持股不超過50%。

（綜合報道）

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