英住宅供應續短缺 料今年樓價溫和升

Halifax的數據顯示，英國2月樓價按月計由升轉跌，由1月份的按月微升0.6%，轉至按月微跌0.1%，按年計上月仍錄2.9%升幅，升幅與1月份持平，2月經季節性調整的平均樓價近29.9萬英鎊。

上月樓價按月微跌0.1%

英國另一主要按揭機構Nationwide的數據顯示，上月英國樓價連續第6個月錄按月升幅，2月份經季節性調整的按月升幅由1月份的0.1%，稍擴大至0.4%，上月樓價按年計升幅則稍為收窄至3.9%，1月份按年上升4.1%，2月份英國未經季節性調整的平均樓價約為27萬英鎊。

英國樓價自去年夏季開始上升，下半年樓市續受惠於按揭利率逐步下降，同時國內薪酬上升，稍緩解潛在買家的資金壓力，加上即將於今年4月生效的印花稅改革，為潛在買家提供更大的入市誘因，帶動置業需求趨升，而且不少業主預期息率下降將推升樓價，延遲放售單位，供應減少，令英國不少地區樓市供不應求，支持去年全國樓價按年升逾3%。

成交量恢復至疫前水平

對於Halifax的2月樓市數據錄跌幅，Bryden表示，儘管市場仍在談論新印花稅生效前，將出現潛在買家的最後衝刺入市熱潮，由於部分準買家考慮到完成交易需時，早已提前入市，而上月的跌幅正反映，此類提前出現的置業需求開始逐步減弱，使樓市出現輕微調整，這或有助解釋為何2月份首置成交價升幅收窄至2.4%。

Bryden續稱，上月英國樓價按月升幅微跌，但樓市交投活躍，至今成交量已恢復至疫前水平，反映雖然借貸成本相對較高，準買家的擔負能力受壓下，置業需求依然保持增長，展現韌性，同時住宅供應仍存缺口，供不應求的情况持續，因此預期今年全年英國樓價有望續升，基於樓市已累升不少，料今年樓價升幅將較去年溫和。

新印花稅生效前入市 帶動本月交投

Nationwide首席經濟學家Robert Gardner亦指出，準買家負擔能力仍受挑戰下，近期樓市交投仍保持強韌，如去年下半年的住宅成交量，便較2023年同期增加14%，帶動下半年樓價向好，估計短期內仍會有買家趕於新印花稅生效前入市，有望帶動3月份成交量上升，由於不少置業需求提前入市，預期隨後數月樓市交投或會相對淡靜。

蘇格蘭上月樓價升幅擴大

至於各區樓價，再參考Halifax的數據，上月英國大部分地區樓價按年升幅均現放緩，但亦有例外，其中蘇格蘭樓價2月份按年升幅，由1月份的2.5%擴大至3.8%，平均樓價升至約21.3萬英鎊。

至於英格蘭樓價方面，其中約克郡及亨伯地區2月份樓價按年上升4.1%，為2021年7月以來最大升幅，目前平均樓價約21.6萬英鎊；倫敦上月樓價按年升幅則出現放緩，2月份按年升幅收窄至1.6%，1月份升幅則為2.6%，現時平均樓價約為54.5萬英鎊，仍為全英國平均樓價最高的地區。

倫敦樓價相對較高，近年部分港人會選擇投資倫敦以外地區，以尋求較低投資額進入英國市場，曼徹斯特是其中一個港人熱選的倫敦以外區域。吸引不少曼徹斯特樓盤來港展銷，如項目One Port Street便是其中之一。

該項目位於曼徹斯特Northern Quarter區，由當地發展商尚選地產（Select Property）發展，屋苑設會所，提供聯合辦公空間、私人餐廳、游泳池、水療池及健身室等設施。項目樓高32層，合共提供477個1房至3房單位，單位面積介乎508至1219方呎，售價約由32.5萬英鎊起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]