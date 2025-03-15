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友邦去年新業務價值升18% 遜預期

【明報專訊】友邦保險（1299）去年新業務價值為47.12億美元，低於市場預期的48.08億美元，以固定匯率計算按年增長18%，實際匯率計增長17%；單計第四季為10.96億美元，以實際匯率計算按年增長8.41%，較首三季的20%放緩。集團首席執行官兼總裁李源祥表示，中產和富裕客群對該行產品和服務的需求強勁，業務勢頭疫後保持良好。他稱，友邦在中國內地、香港、東南亞和印度等亞洲市場經營，有充足盈利增長空間，亦有足夠能力滿足目標客群需求，對未來增長前景正面。

末期息增一成 股價逆市挫2.5%

友邦公布今年將回購16億美元，少於市場預期的20億美元，加上新業務價值增長遜預期，開市前公布業績，股價即低開1.35%，及後擴大至最多4.22%，全日逆市下跌2.47%，收報61.25元。友邦去年年化新保費按年上升14%至86.06億美元，新業務價值利潤率上升1.9個百分點至54.5%，稅後營運溢利按年上升7%至66.05億美元，末期息派1.0398港元，按年增10%。

香港續為友邦最大市場，去年新業務價值按年增長23%至17.64億美元，區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲稱，去年本地客戶和內地訪客皆有增長，分別上升24%和22%。2023年初通關以來，內地訪客新業務價值每季皆按季上升，除了去年底深圳開放一簽多行有幫助，去年新增的內地訪客客戶有65%來自大灣區以外，反映整體內地居民皆有來港資產多元化需求。現時內地訪港旅客較2018年高峰期仍少30%，預期內地訪客業務會繼續強勁。

新移民佔新增本地客25%

本地客戶方面，陳榮聲指出，本港去年通過高才通計劃等移入逾10萬個高質素、高資產移民，加上與其家庭成員一同來港，為本港業務帶來增長新動力，去年新移民佔公司新增本地客戶25%，比例持續增長，看好今年本港業務趨勢持續理想。

內地業務去年新業務價值按年增長20%至12.17億美元，區域首席執行官（待監管批准）張曉宇表示，去年友邦在4個省市獲批籌建分公司，經營地區內的富裕和中產目標客群增加1億個至3.4億個，預期未來每年續以一至兩個省份拓展。李源祥補充，公司在內地拓展會先在經濟發達的省會城市打好基礎，再在省內潛力較佳的地級市設立支行，未來有很大的發展空間。

富瑞發表報告，雖然友邦去年新業務價值、稅後營運溢利略低於預期2%，但認為投資者不會對友邦盈利能力預期有重大變化，在地緣政治和經濟波動下，友邦策略穩定性令投資者放心。富瑞維持友邦「買入」評級，目標價88元。