今年擬125億回購少預期 管理層稱符政策

友邦16億美元回購，6億美元來自自由盈餘淨額，10億美元來自定期檢視集團資本狀况。鍾家富稱，友邦有大量業務增長機遇，需大量資本做投資，會繼續盡量投資以新業務增長，認為是最佳資本用途。集團首席執行官兼總裁李源祥補充，過去3年通過股息和回購已向股東返還182億美元，市場流通股份數目較2022年3月減少11.7%。去年度股息加上今年股份回購總額，將為股東帶來6%總收益率。

高盛估計，友邦回購低於該行預期的20億美元，或受去年底內地債券收益率急跌，導致所需資本按年增加13%影響。雖然第四季銷售低於預期令新業務價值增長放緩，不過全年增長仍然強勁。該行維持友邦「買入」評級，目標價94元。