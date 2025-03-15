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今年擬125億回購少預期 管理層稱符政策

【明報專訊】友邦保險（1299）宣布新一輪16億美元（124.8億港元）回購，預期於今年內完成，少於去年4月追加回購20億美元，而過去3年友邦年均回購40億美元。集團首席財務總監鍾家富（Garth Jones）解釋，過去回購有因應監管變動，釋放多年累積的淨餘資本因素。今年回購符合去年公布的優化資本管理政策，透過股息和回購分派年內產生的自由盈餘淨額75%，去年度末期息按年增長10%，將繼續審慎、可持續和漸進的股息政策，以回購作為派息補充。

友邦16億美元回購，6億美元來自自由盈餘淨額，10億美元來自定期檢視集團資本狀况。鍾家富稱，友邦有大量業務增長機遇，需大量資本做投資，會繼續盡量投資以新業務增長，認為是最佳資本用途。集團首席執行官兼總裁李源祥補充，過去3年通過股息和回購已向股東返還182億美元，市場流通股份數目較2022年3月減少11.7%。去年度股息加上今年股份回購總額，將為股東帶來6%總收益率。

高盛估計，友邦回購低於該行預期的20億美元，或受去年底內地債券收益率急跌，導致所需資本按年增加13%影響。雖然第四季銷售低於預期令新業務價值增長放緩，不過全年增長仍然強勁。該行維持友邦「買入」評級，目標價94元。