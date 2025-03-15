中潤光能申港上市 曾擬內地掛牌不果

初步上市文件引述弗若斯特沙利文數據指出，按光伏電池對外出貨量計，中潤光能在2024年位列全球專業光伏電池製造商首位，市場佔有率達18.3%。是次集資將用於在美國北卡羅來納州建立新的海外生產基地以生產高效光伏電池片，以及未來5年公司在新型光伏電池片及光伏組件產品方面的研發工作和技術創新。去年全年公司收入113.2億元（人民幣，下同），按年減45.7%；虧損12.9億元，按年由盈轉虧。

中潤光能曾於2023年5月申請A股創業板上市，並於同年12月過會。惟等待中證監批准期間，去年6月時任保薦機構海通證券經考慮公司第一季度的虧損，以及去年上半年A股市場的普遍狀况後，單方面撤銷保薦而終止IPO之路。該公司實控人亦曾經身陷多個負面新聞，據多處公開資料及內媒《新浪財經》報道，公司創始人兼董事長龍大強曾因未能及時履行擔保人義務而一度被列為失信被執行人，直到2021年才得以脫身；而龍大強夫婦也曾受外界質疑長期佔用公司資金逾15億元，以及透過資產重組借機套現獲利。2020至2023年上半年報告期內，該公司與部分供應商的交易金額大幅增長，曾遭深交所質問合理性。

Shein：仍致力推進上市計劃

此外彭博社報道，在美國關稅政策陰影下，快時尚巨頭Shein執行主席唐偉（Donald Tang）表示，他仍然致力於推進公司的上市計劃，並相信上市將有助於贏得公眾信任並提高Shein的透明度。早前英國《金融時報》指出，Shein的英國IPO計劃或因特朗普宣布取消對華小額包裹關稅豁免而延遲至今年下半年。

明報記者 邱潤青