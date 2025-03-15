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證監尋求法庭 頒令金至尊8前董事賠償

【明報專訊】證監會在高等法院原訟法庭展開法律程序，尋求法庭對金至尊集團（國際）（2882）（前稱香港資源）8名前董事作出取消資格令及賠償令，原因是他們涉嫌沒有阻止為數7440萬元的公司資金被挪用。

公司7440萬資金被挪用

該8名董事在關鍵時間是香港資源執行董事兼行政總裁徐志剛；執行董事吳曉林、林國興、趙建國、戴薇；獨立非執行董事陸海林、范仁達及徐小平。調查發現，香港資源在2017年6月8日收購了一家持有放債人牌照公司的全部股權，在2018年6月至2019年3月透過該放債公司授出12筆共7440萬元貸款，但全部貸款均違約。

金至尊2017年報顯示2017年6月8日出資148萬元，向獨立第三方收購持有放債牌照的Prosten Wealth Investment Ltd（PWI），翌年年報則顯示當時收購是長達金融投資（下稱長達）。及後於2019年報指出，已就放債業務確認應收貸款及利息減值涉8600萬元，當時已成立特別調查委員會並進行法證調查，直指貸款交易沒內部監控機制。繼而在2020年報列明貸出7440萬元，涉利息1155.8萬元。該集團最後於2021年6月下旬向時任主席李樺出售長達，作價145.8萬元。

證監會在是次法律行動中尋求法庭對該八名董事作出賠償令，不論是單獨或共同或各別地向香港資源支付7440萬元。該會稱，該收購事項及該等貸款為挪用香港資源現金的計劃一部分。在尋求取消資格令時，其指稱有關董事全部均違反他們對香港資源負有的責任，以及在行使其權力和履行職能時沒有以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度行事。