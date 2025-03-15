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美關稅改變貿易模式 DHL：助企業應對

標籤：經濟

【明報專訊】DHL Express亞太區行政總裁李植興昨日出席網上會議時表示，美國針對部分中國商品徵收的關稅正重塑全球貿易格局，而這些措施無疑會對香港產生影響，特別是考慮到香港作為中美貿易樞紐的關鍵角色。然而，中國與東南亞及南亞地區日益緊密的貿易聯繫，也為市場多元化帶來新機遇。

他續稱，關稅政策仍在持續演變，未來趨勢難以完全預測，但亞太區內部貿易，包括香港與其他亞太市場之間的貿易活動，確實呈現增長態勢。許多企業正在尋求新策略，以降低關稅影響並優化供應鏈，這將進一步改變全球貿易模式。在此背景下，DHL亦積極適應市場變化，公司業務遍及全球220多個國家和地區的優勢，無論企業選擇遷移或擴展至何處，DHL都能提供當地市場知識與物流支持。例如，「小額免稅」（de minimis）政策的變動，可能導致原本享有免稅待遇的貨物需正式清關，而DHL已提前建立相應流程應對。

談及越南在區域供應鏈中的潛力，李植興認為，越南憑藉其戰略地理位置、鄰近中國的優勢、具競爭力的勞動成本，以及政府對外國直接投資（FDI）的積極支持，已成為企業在中國以外佈局供應鏈的重要選擇。他指出，越南有利的貿易協定及國內推動的數位轉型計劃，進一步提升了其吸引外資的競爭力。他表示，根據預測，未來5年越南貿易量有望維持約6.5%的年均增長率，在全球供應鏈中發揮關鍵作用。