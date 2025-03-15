金價破3000美元歷史新高 美政府可望免停擺 道指早段升逾500點

貴金屬經銷商Allegiance Gold指出，黃金處於長期牛市，並忽略了美國國債孳息率上升及短期獲利回吐可能帶來的阻力，相反它正反映市場對宏觀經濟的擔憂——消費者信心下降、通脹持續，以及關稅帶來的不確定性等。

美關稅不確定 推升金價

渣打分析師Suki Cooper表示，在地緣政治及關稅不確定的影響下，黃金ETF需求強勁，加上多國央行增持實體黃金，推動金價向上。全球最大黃金ETF——SPDR Gold Trust表示，其黃金持有量在2月25日增至907.82公噸，是2023年8月以來最高。

彭博社指出，特朗普政府激進且不可預測的貿易政策，是推動此輪金價升勢的主要動力。此外，特朗普威脅利用經濟脅迫，甚至武力控制巴拿馬運河及格陵蘭，並無視歐盟，直接與俄羅斯商討俄烏停戰，令美國對歐洲的安全保障受到質疑，一切正威脅全球秩序。

金價上漲通常伴隨廣泛的經濟及政治壓力。2008年金融海嘯後，金價突破每盎司1000美元大關，並在新冠疫情期間突破2000美元關口。金價其後在2023年以來持續上漲，這部分由於部分國家防範美國政府以美元作為制裁工具，推動多國央行增持黃金，減持美元資產，以實現資產多元化。

「新債王」料衝向4000美元

在美國大選後，市場為應對特朗普的激進貿易政策，推動金價進一步向上。交易商憂慮特朗普對歐洲的關稅威脅，使黃金也成為關稅目標，促使交易商將大量金條運往美國，並導致美國市場的金價高於其他國際基準。由去年11月初的美國大選至本周三（12日），共有超過2300萬盎司黃金（價值約700億美元）存入紐約商品交易所的倉庫。

IG市場策略師 Yeap Jun Rong 表示，市場的避險情緒，反映投資者預期貿易緊張形勢在降溫之前可能會進一步惡化。他預期美國準備稍後開徵的對等關稅，可能觸發另一波市場動盪，在替代品稀缺的環境下，黃金仍是引人注目的避險資產。法巴預期金價第二季可升穿3100美元。麥格理預期，第三季金價或高見每3500美元。新債王岡拉克（Jeffrey Gundlach）預測，金價有可能衝向4000美元，儘管不確定是否今年實現。

諮詢公司Metals Focus指出，當金價突破2400美元、2500美元、2600美元時，許多投資者錯過了，因為一些市場人士一直說，升勢不會持續，會有修正，如今升至3000美元，一些投資者不想再次錯過。由於黃金以美元計價，而部分市場人士預期美元已過高峰，吸引多國投資者購入黃金。

今年以來，金價升近14%。根據彭博社的數據，過去25年間，金價上漲9倍，而標普500指數同期升3倍。

（綜合報道）

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