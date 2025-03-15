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鴻海第四季少賺13% 受累iPhone中國銷售疲軟

【明報專訊】受iPhone在中國銷售疲軟拖累，加上在AI伺服器生產方面增加投資，鴻海（台：2317）第四季利潤出乎意料按年跌13%至463億新台幣（約109億港元），分析師原預期利潤增長2.3%。儘管鴻海已將業務擴展至AI及電動車等高增長領域，並成為AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）伺服器的主要組裝商，但為蘋果組裝iPhone手機仍是鴻海的主要收入來源。蘋果在截至去年12月底的第一財季，iPhone手機銷售出乎意料下滑。

分析料AI需求增今年收入

市場研究機構IDC的研究指出，2月底上市的蘋果新款低端智能手機iPhone 16e，在上市首3天的銷量較2022年發布的第三代低端機iPhone SE 高出六成，但仍不足以扭轉蘋果今年在中國整體銷量下滑2%的預測。IDC的分析稱，有別於其他市場，中國消費者注重「面子」，不願擁有低價iPhone。此外，該手機只有一個後置鏡頭，基礎存儲空間有限，且AI功能尚未完善，使該機型的銷售在中國市場面臨挑戰。

隨着iPhone需求在中國受限，鴻海的消費電子業務可能表現平淡。不過分析師預計，AI需求將有助提振鴻海的2025年收入。今年頭兩個月，鴻海收入按年增長25%。這部分反映市場對Nvidia最新Blackwell晶片的需求。鴻海預計，今年AI伺服器收入將達到萬億新台幣的規模，佔其整體伺服器收入的50%以上。分析認為，鴻海的利潤有可能因為銷售急增而有所提升，但由於AI伺服器生產成本較高，毛利率可能被拖低。微軟、亞馬遜等科技巨企已表明將繼續為AI數據中心投入巨資，但中國初創公司DeepSeek崛起，引發市場對這些支出是否合理的質疑。此外，鴻海從中國生產基地出口電子產品，也可能面臨美國關稅政策的影響。

（彭博社）

[國際金融]