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美股反彈 標指上周五收復250天線

【明報專訊】美國參議院通過6個月撥款法案，避免聯邦政府停擺，避險情緒降溫推動美股三大指數上周五反彈，標指收復250天線（5626點），全日升2.13%報5638點，為去年11月特朗普當選美國總統以來最大單日升幅，納指收報17,754點，升2.61%，道指收報41,488點，上升1.65%。總計全周，標指及納指仍連跌4周，分別下跌2.28%及2.43%，道指則跌3.07%。

標指納指仍連跌4周

標指科技股行業指數上周五升3.03%，為11隻行業指數中表現最佳。Nvidia（英偉達）（美：NVDA）升5.27%，行政總裁黃仁勳將於周三在年度人工智能大會發表演講。Meta（美：META）升2.96%，微軟（美：MSFT）升2.58%，蘋果（美：AAPL）升1.82%，Alphabet（美：GOOGL）升1.68%。

市場憂慮美國關稅和貿易戰升級，資金流入環球股市減弱，LSEG Lipper數據顯示，截至上周三（12日）的一周內，流入環球股票基金僅32.1億美元，較2月每周平均116億美元急降逾七成。歐盟對美國商品徵收報復性關稅加劇緊張局勢，歐洲股票基金淨流出52.9億美元，為8周以來首次淨流出，美股和亞股有溫和淨流入。

歐股基金8周以來首淨流出

投資者避險情緒升溫，科技股行業基金期內淨流出36.7億美元，債券基金淨流入103.7億美元，連續第十一周錄淨流入，另外被視為避險工具的黃金，上周五曾歷史性升穿每盎司3000美元，收報2986.44美元，全周升2.54%。

上周五反彈前，標指曾自歷史高位累跌10%進入調整區間，CFRA研究顯示，過去標指有24次從歷史高位跌逾一成但最終並非熊市，平均需8個月才能回升至歷史高位，平均回調幅度約14%。Nationwide投資管理首席市場策略師Mark Hackett認為市場調整並不罕見，這次也不會最後一次回調或市場恐慌，投資者有必要保持謹慎。