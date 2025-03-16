FT：習近平本月底晤外資高層

去年中國發展高層論壇結束後，習近平曾與20名美國商界領袖於人民大會堂會面，是次預計進一步邀請來自英國、歐洲等地商界領袖會面，初步名單涉及72名跨國企業高層，金融機構高層包括如黑石集團（美：BX）行政總裁蘇世民、對冲基金公司Citadel創辦人格里芬（Ken Griffin）、日本瑞穗金融集團行政總裁木原正裕等。另外，輝瑞（美：PFE）行政總裁Albert Bourla、高通（美：QCOM）行政總裁Cristiano Amon、石油公司道達爾（美：TTE）主席Patrick Pouyanne，以及沙特阿美行政總裁Amin Nasser等亦獲邀請。

外交部：未有相關資訊

消息稱，因為部分行政總裁未必會在論壇結束後留在北京，會議和邀請人員名單仍在協商中，中國外交部發言人回應，沒有掌握有關習近平會見企業行政總裁的任何資訊。

《金融時報》指出，有關會面希望穩定外資對中國的投資，同時希望在與美國總統特朗普的貿易政策及關稅問題上獲得國際商界領袖支持。今年政府工作報告提及，內地將大力鼓勵外商投資，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，讓外資企業更好發展。