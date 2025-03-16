貝萊德千億購長和碼頭助「洗底」

明報記者 鄭智文

綜合報道：《華爾街日報》、路透社、《金融時報》、《福布斯》、彭博、Fox News

以民主黨為代表的自由派曾提倡ESG（環境、社會和公司治理），在熱潮捲起之初，貝萊德已率先投入，其主席兼行政總裁芬克（Larry Fink）更是領軍人物。到保守派政客、企業家等抨擊ESG投資屬政治正確運動，貝萊德成為鞭撻目標。2022年12月，佛羅里達州政府從貝萊德抽走20億美元投資，到去年3月，得州教育委員會亦從貝萊德抽走85億美元投資。

此外，美國多個保守派州份的總檢察長擬判ESG投資違法，其中以得州為首的11個保守州份，去年11月底向貝萊德等集團提出訴訟，指控大型資產管理公司的ESG投資策略推高能源價格，涉嫌違反《反壟斷法》。

貝萊德主席去年起避用ESG

處於風尖浪口，去年起芬克迴避使用「ESG」一詞，改推「Energy Pragmatism（能源實用主義）」一詞，並稱世界領袖仍同時需要再生能源及油氣，對於能源採實用態度多於教條式信念。於特朗普1月20日上任前，田納西州總檢察長Jonathan Skrmetti宣布與貝萊德和解，象徵ESG時代結束。

彭博引述熟悉貝萊德與特朗普之間討論的消息人士稱，貝萊德向白宮推銷，指自己有意購買巴拿馬運河的港口，轉手至美國人手上。報道補充，如此則不必由美國以武力出手取得運河。《華爾街日報》引述接近交易的人士稱，在交易接近談成前數日，芬克與特朗普、國務卿魯比奧（Marco Rubio）、財長貝森特（Scott Bessent）、國安顧問華爾茲（Michael Waltz）等人通電話，以獲白宮首肯。

特朗普似乎樂見美資在巴拿馬運河插旗，並在Fox News訪問中表示：「我寧願與貝萊德打交道，而不是與一家中國公司打交道。貝萊德很好。我知道他們正在這樣做。我完全覺得可以。」《華爾街日報》引述消息稱，儘管芬克自稱為保守派民主黨人，芬克及其他貝萊德管理層跟特朗普及其顧問團有直接聯絡，貝萊德亦曾為特朗普集團管理資產。

較少反壟斷問題 出手前獲白宮首肯

有見不少美資領袖紛紛都靠近特朗普陣營，曾屬ESG先驅的貝萊德亦為今次交易豪擲千億。《華爾街日報》引述消息稱，儘管黑石集團及KKR都有競投長和港口，仍以貝萊德提出的條件最吸引，出價最高，且比部分競爭對手就現有資產有較少反壟斷問題。據悉貝萊德做決定之前，芬克曾向白宮作簡報，如乏特朗普支持，貝萊德就不會「去馬」。

另一邊廂，長和面對特朗普聲稱不滿巴拿馬運河由「中國」控制，約1個月內即將巴拿馬運河港口脫手。長和聯席董事總經理陸法蘭稱：「這項交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關。」《華爾街日報》引述熟悉長和的人士稱，長和身為全球綜合企業，管理層考慮到特朗普政府可能令集團前路日益艱難，對此漸生不安。

WSJ：長和曾擬興訟 抗售港口壓力

該報引述直接參與交易人士及熟悉長和系創辦人李嘉誠想法人士稱，長和管理層最初打算訴諸法庭，為了不售港口而抵住壓力，但他們亦驚訝特朗普決定取消香港的「貿易特權」，又見巴拿馬政府宣布要審計長和的合約，李嘉誠認定這不是與特朗普爭辯的時候。消息人士稱，李嘉誠不喜歡拖延問題，最終這是「體面的辦法」。陸法蘭曾飛到紐約，與多名潛在買家會面，包括在芬克辦公室試探貝萊德意向。

貝萊德本來與今次交易很可能無緣。貝萊德雖然貴為全球投資界龍頭公司，但多達11萬億美元的手頭管理資產多為上市公司股份及債券基金，鮮涉私人基建。不過，貝萊德去年收購管理多類基建的全球基礎建設合伙公司（GIP），令貝萊德及時入場，競投長和一眾港口。此外，與貝萊德合作競投的TiL，由Aponte家族擁有，該家族同時擁有地中海航運公司（MSC），其中MSC與長和港口業務關係密切，為長和港口業務主要客戶，據悉Aponte家族後人Diego Aponte協助貝萊德-TiL財團就今次交易引領談判。《金融時報》引述解談判情况的人士稱，長和知道相關港口將落入他們信任的家族手中，亦知道貝萊德品牌擁有的力量。

特朗普巴拿馬運河言論促成交易

《華爾街日報》評論，芬克的政界人脈、GIP的港口管理經驗、Aponte與李家的淵源，幫助貝萊德-TiL財團獲得最大支持。該報引述接近今次交易的人士說，今次交易於約1個月內成事，特朗普有關巴拿馬運河的言論有份促成磋商，而長和的港口網絡對貝萊德及芬克可謂大勝利。

今次交易若然成事，貝萊德及其伙伴將於全球營運共約100個港口，即今次交易將擴大他們港口總數近八成。即使全球貿易體系可能正面臨衝擊，關稅戰打得如火如荼，芬克仍對全球貿易樂觀，相信全球經濟長遠會好。他預料，只要全球經濟增長仍有2%至3%，港口依然活躍，「全球貿易的需要只會愈大及愈強，而非愈弱」。

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